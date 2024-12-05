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05/12/2024

從執筆方式中觀察孩子成長（二）

#親子理財 #孩子成長 #親子 #執筆方法
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418


    親子理財

    本欄隔周四更新

　　上文談到父母怎樣從執筆方式中觀察孩子成長 ，續講從執筆方式中觀察孩子成長，父母應如何處理。

 

很多發展正常的孩子，都要在六歲才完全掌握三腳架式的執筆方法（Shutterstock）

 

　　心理學家發現，就算在正常孩子當中，執筆能力的發展速度亦有頗大的自然差異。

 

　　例如：

 

　　1／手心向上或手心向下式的執筆方法在2至5歲的孩子身上經常看到.

 

　　2／踏入2至3歲，部分孩子可能會出現三腳架式的執筆方法，但其方法未必完全正確，可能只是姿勢相似，手指未必真的靈活地可以拿穩筆身。

 

　　3／踏入4至6歲，越來越多孩子可以掌握三腳架式的執筆方法，亦可以在小方格裏寫字。

 

　　一般來說，到6至6歲半，大部分孩子都可以運用三腳架式的執筆方法。

 

　　在幼稚園階段，有些家長看到班中有個別的同學可以運用三腳架式的執筆方法，於是覺得自己的孩子都應該能夠做到。

 

給耐性、欲速則不達

 

　　若然自己的孩子發展速度較快，自然可以達到家長的期望。但若然自己的孩子發展速度較慢，孩子可能因為達不到家長的要求而感到灰心和挫敗，甚至對學習失去原有的興趣。

 

　　值得強調的是，很多發展正常的孩子，都要在六歲才完全掌握三腳架式的執筆方法，所以這裏所指的「速度較慢」實屬正常。

 

　　家長只要耐心等候，就算發展速度較慢的孩子也會自然學會正確的執筆方法，沒有需要經歷在發展未成熟時就要在小格子寫字的日子。所以如果做一個「關顧」的父母，就要給耐性、多鼓勵，不要急於速成達到父母的要求，欲速則不達。

 

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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