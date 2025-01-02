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02/01/2025

何謂最好的教養風格

#孩子發展 #親子理財 #教養風格 #親子 #親子關係
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418


    親子理財

    本欄隔周四更新

　　家長同時著重要求和關愛的「鬆緊有道」就是最好的教養風格了。有研究按照家長對孩子的要求和關愛，把家長分為四類（Berk, 2012）：

 

疏忽照顧：要求低、關顧低

過份溺愛：要求低、關顧高

專橫壓迫：要求高、關顧低

鬆緊有道：要求高、關顧高

 

疏忽照顧：

 

特點：

 

　　1／家長並不要求孩子做任何事，亦不在意孩子的興趣和喜好。

 

　　2／家長與孩子的互動較少。

 

孩子的發展：

 

　　1／孩子缺少了大人的栽培和愛護，整體發展都較差。

 

　　2／由於不懂得與人相處，孩子可能會出現反社會的行為。

 

過份溺愛：

 

特點：

 

　　1／家長並不要求孩子做任何事，反而事事以孩子的樂趣和意願著想。例如孩子喜歡去食西餐，全家便去食西餐；孩子不想做功課，全家便會幫孩子完成功課。

 

孩子的發展：

 

　　1／久而久之，孩子遇到不合生心意的事情便會大發脾氣；

 

　　2／孩子表現不成熟，不能自己照顧自己、不能自己解決問題，所謂「港孩」、「公主、王子病」了。

 

專橫壓迫：

 

特點：

 

　　1／家長完全不理會孩子的能力和意願，就要求孩子做很多符合家長心意的事；

 

　　2／孩子的時間表可能排得密不透風，要做功課、溫習、去補習班、上不同的興趣班；

 

　　3／孩子可能處於幼稚園高班卻已經在學習小學課程了。

 

孩子的發展：

 

　　1／孩子感到疲倦焦慮；

 

　　2／慢慢失去自信；

 

　　3／覺得無論做甚麼事情，都不能達到父母的期望。

 

（Shutterstock）

 

鬆緊有道：

 

特點：

 

　　1／家長對孩子有要求，但這些要求符合孩子的能力發展，不會難到孩子無法做到，又不會容易到孩子不用努力；

 

　　2／除了孩子的能力，家長亦會考慮孩子的喜好，所以家長會特別安排孩子可以自己作主的「自由時間」，讓孩子在這段時間做自己喜歡做的事；

 

　　3／家長為孩子做決定時又會問孩子意見，考慮孩子的想法和感受。

 

孩子的發展：

 

　　1／孩子同事感受到家長的要求和關愛，不但發展成熟、還表現自信；

 

　　2／無論在老師和同輩中都是好孩子。

 

結論：最好的教養風格，就是最後一類的教養風格 - 同時著重要求和關愛的「鬆緊有道」。

 

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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