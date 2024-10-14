FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央行大幅減息救經濟？

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

歐洲央行本周四議息，市場預期再次減息25基點，市場預料，明年將會減息6次，將存款利率由3.5厘降至2厘。歐元區經濟持續疲弱、通脹率亦達到目標水平，令市場揣測歐洲央行會否大幅減息，但歐元區成員國央行行長對利率趨勢立場各異，法國央行行長德加洛認為本周減息機會大，亦不會是最後一次；葡萄牙央行行長沈德諾則認為，減息步伐須循序漸進，即使本周減息亦代表12月再減息。然而，歐元區9月通脹率降至1.8%，達到央行的目標，歐元區三大經濟體通脹率亦急降，德國9月通脹率降至1.6%，法國通脹率亦降至1.2%，而意大利通脹率更低至0.7%，通脹威脅解除，反而面對通縮威脅，減息半厘機會高？

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