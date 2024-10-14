  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

14/10/2024

職場女王｜管理請人的哲學 HR的權力有這樣大嗎？請人難，還要留住人才更難？想下屬拼勁忠誠老闆可以點做？

#職場人語 #搵工 #面試 #管理學 #HR唔易做 #招聘 #請人 #職場女王 #管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　管理請人的哲學，究竟是甚麼哲學？就是字面上的意思，管理如何請人的哲學！

 

　　世界不斷在變，時代不斷更替，但唯獨是請人的流程方法，竟然完全冇變過？擺在眼前的事實是僱主僱員之間的關係白熱化，劍拔弩張互相對立攻擊的情況現象。當中究竟出了甚麼事？都把矛頭指向HR，都是HR不思進取惹的禍？大家真的相信HR的權力有這樣大嗎？

 

　　今時今日再講同坐一條船我當然知道不合時宜，但各取所需，僱主僱員公司上下，不奢求要做到最好，最基本都要做得到份內事，需要溝通合作是必需要的事。選擇工作或者不工作是個人選擇，但我相信絕大部分打工仔都沒有這個選擇的條件。既然要做，日日烏雲蓋頂含住冤氣返工，會令自己好過一點嗎？會令工作暢順一點嗎？會令自己進步嗎？會令事業有所得益嗎？

 

　　所以，我幾時都奉勸各位打工仔，沒有選擇不工作的自由，但絕對有選擇做甚麼工種行業的自由。工作是自己選擇的，不喜歡做可以隨時辭職走人，沒有人可以強迫你留低繼續返工的。低頭做事，不是鵪鶉不是忍氣吞聲，是為了累積經驗打好基礎等待時機，他日有頭也不回抬頭走人的條件。

 

　　老闆自己搞得掂公司上下裏外所有事，根本無需請員工。需要請的話當然是想請幫得到手的員工，又要馬兒好又要馬兒不吃草，不管是甚麼年代世代，都是不切實際癡人說夢。良禽擇木而棲，良臣擇主而事，如何請得到還要留得住幫到手的人才？有錢請人不是大曬的，買得到軀殼買不了靈魂，買不到員工的拼勁忠誠。究竟有幾多老闆，幾多管理層真的有認真對待籌謀過？真正了解過員工所需的所想的是甚麼？願意換角度思考作出相應改變去配合未來大勢所趨？

 

　　公司policy HR policy，講來講去不就是老闆policy！頑固守舊以為請人就大曬的HR我都見過不少，不過今時今日依然健在的已經不多。不過，招聘程序的確沒有與時並進，面試問的問題，跟住check list問，問的求其，答的是但，結果是雙輸！怎可能請到對的人，搵到對的工？

 

　　請人難，留人更難，留住人才難上加難。搵工難，搵好工難，能做得長難上加難。究竟誰比誰，更難？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

我要回應
更多職場女王文章

你可能感興趣

#職場人語 #搵工 #面試 #管理學 #HR唔易做 #招聘 #請人 #職場女王 #管理
更多職場文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行再加存息，6個月最高3.4厘

13/10/2024 10:55

貨幣攻略

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk