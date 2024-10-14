14/10/2024
商場著數︱3大商場︰餐飲消費換積分當$60使用 呢間商場賺分制有變動！點賺2倍更著數？邊個商場新會員生日送免費療程？即睇賺積分方法
身為精明消費者，大家日常去商場餐飲消費及購物，都以商場會員應用程式消費儲分，換限時禮品或現金回贈，賺到盡！以下介紹3大商場會員apps包括太古城中心、太古城及太古坊 LIVE+、恒地會、The Point by SKHP，最近推出消費著數推廣，即睇賺積分方法及優惠！
太古城中心LIVE+︳餐飲消費$500賺分有賞
太古城中心「秋日滋味賞」於 10月14日至11月10日期間舉行，只要登記成為LIVE+會員，於推廣期間到太古城中心、太古城及太古坊指定餐飲商戶以單一電子貨幣消費滿指定金額，即可獲指定LIVE+積分，可以換領禮品或當作LIVE+ Dollar使用！
（圖片來源︰太古城中心）
最著數係每一LIVE+ Dollar可於指定商戶內當作HK$1現金使用。如果你以 DBS Eminent Card 簽賬就更加筍，可獲得獨家雙倍積分，賺取高達 240 LIVE+Dollar。
（圖片來源︰太古城中心）
舉例︰如果你於太古城中心、太古城及太古坊指定餐飲商戶消費HK$500，即可憑單一商戶電子貨幣消費之同日單據，換取15,000 LIVE+積分（相等於60 LIVE+ Dollar），換言之有HK$60現金使用。一家大小外出食飯，$500餐飲消費額唔難達標。
（圖片來源︰太古城中心）
太古城中心有咩新餐廳？
「大師兄銷魂麵舖」於台灣已有超過15家分店、排隊紀錄達3.5小時，品牌全球首間海外分店選址太古城中心，9成以上的關鍵食材均由台灣直送。
（圖片來源︰太古城中心）
亞洲風味的麵食新店「阿叔泰麵」，主理人曾赴布吉學藝，船麵的牛骨湯底以熬足 12 小時，小店創下日賣 300 碗的佳績。
（圖片來源︰太古城中心）
主打素食的「素年」太古城中心新店，限定推出的「十九幾種蔬菜有機本地野菌全日早餐」分量十足。
（圖片來源︰太古城中心）
北海道札幌之人氣店——北海道小熊溫泉火鍋店供應6款口味湯底，使用精選美味肉材及鮮蔬，可愛小熊造型湯底於火鍋溶化，成為食客打卡焦點。
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好