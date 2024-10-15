KK星期二｜據報美國擬限制AI晶片銷售 芯片股前景？｜拆解油股、內房股

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

據報美國考慮限制英偉達、AMD等企業向波斯灣國家出售晶片，以限制一些國家的人工智能能力，對本港芯片股有何影響？中芯國際(00981)今早曾升逾6%，高見28.45元；ASMPT(00522)則獲私有化初步接洽，股價今早曾升逾4%，兩者之間應如何選擇？市場對伊朗有機會終止石油供應，油價面臨下行壓力，國際油價隔晚跌逾2%，三桶油股價或維持劣勢？

影片網址：https://www.youtube.com/live/ica7HfCqQfI?feature=shared

►把時間軸拉到01:57開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8