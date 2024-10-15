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15/10/2024

KK星期二｜據報美國擬限制AI晶片銷售 芯片股前景？｜拆解油股、內房股

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　據報美國考慮限制英偉達、AMD等企業向波斯灣國家出售晶片，以限制一些國家的人工智能能力，對本港芯片股有何影響？中芯國際(00981)今早曾升逾6%，高見28.45元；ASMPT(00522)則獲私有化初步接洽，股價今早曾升逾4%，兩者之間應如何選擇？市場對伊朗有機會終止石油供應，油價面臨下行壓力，國際油價隔晚跌逾2%，三桶油股價或維持劣勢？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/ica7HfCqQfI?feature=shared

 

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