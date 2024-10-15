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15/10/2024

消委會︱超市「縮水式通脹」9成調查貨品減量！呢款餅變相加價達26%！邊款杯麵／花生朱古力／百力滋包裝有變？教你Check一網站精明格價 即睇變相加價產品

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Text: Eunice

　　好多人一見超市大減價，不其然買多啲入貨，但你有冇認真計數，咪真係抵買？消委會發現香港如其他地方一樣，出現「縮水式通脹」情況，食品及日用品的容量或重量減少，但售價維持不變的情況，即等同「變相加價」。最近消委會檢視62件變量超市貨品，發現逾9成調查貨品容量或重量減少，糖果、餅乾及零食最普遍，變相加價最高達26%，即睇有冇你平時買開嘅產品！

 

甚麼是縮水式通脹？

 

　　聽過「縮水式通脹」（shrinkflation）嗎？近年，全球不少地方出現這現象，即食品及日用品的容量或重量減少，但售價維持不變的情況，原因或許各有不同，但在消費者眼中則等同「變相加價」。然而本港亦有上述情況，消費者未必能於購物時即時察覺。

 

依款餅變相加價 升幅最高達26.2%

 

　　消費者委員會檢視了超過60件於過去約3年半在容量或重量上有變動的超市貨品，發現當中逾9成的容量或重量均有所減少，減幅最高達到3成，有3款貨品（包括2款餅乾及1款貓糧）在不足3年內更「減磅」2次。若以貨品的平均每單位建議零售價計算，近4成獲廠商提供建議零售價的貨品「變相加價」幅度逾10%，升幅最高的更達到26.2%。

 

麥維他Club朱古力夾心橙餅由8件176克（建議零售價$33.5），變動後變為7件裝154克（建議零售價$37），每10克變動增26.2%，變相加價。（圖片來源︰網上圖片）

 

下一頁：即睇有冇你平時買開產品！

 

 

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