「森美被訂房網臨時取消酒店」續集｜同日再於同一訂房網再book酒店，收confirmation後再被取消！究竟邊個中介人服務咁差？

Check-in當日下午收email 訂房網突然取消booking

森美很喜歡到日本旅遊，每年都會跟老婆（他經常稱他為「梁太」）去日本不同的地方玩，今日於節目中提到，原因他們都是廉航專家及格價專家，經常會比較不同廉航及訂房網的價格，森美指訂房通常都會交給梁太去處理，這一次都不例外。他們先在京都玩2日，再去大阪住2晚，由京都坐火車返大阪的途中，約下午4、5點左右，太太突然收到訂房網的電郵，指他們當晚所訂的房間已被取消，並提出兩個選擇：一、全數退款（另有約$50美金作賠償）；二、幫他們另找新酒店。

當時森美非常忿怒，因為一星期前已經全數繳付酒店房租，更不設退款，亦收到confirmation，完全無想過會出現這個狀況。他在節目更激動地說「我相信這個世界，相信個system（系統）」，但原來完全不可以相信！

森美跟太太去日本玩，頭兩日在京都本來很快樂，豈料未抵達大阪已經出現「意外」！（圖片來源：IG@sammy903）

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