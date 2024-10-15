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15/10/2024

東涌美食｜Bakehouse正式登陸東薈城名店倉！必食限定Tiramisu雪糕、大澳蝦籽卷

#Bakehouse #提拉米蘇軟雪糕 #東涌 #東涌美食 #東薈城名店倉 #奶茶蜂蜜丹麥酥多士 #大澳蝦籽卷 #FoodNews #新餐廳 #甜品
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Text: Katty

　　Bakehouse的酸種蛋撻令人百吃不厭，尖沙咀及銅鑼灣分店經常出現人龍，一撻難求！除了香港人外，外地及內地的遊客都非常捧場，想吃的話，要一早去排隊買飛，先付款後取撻，有時可能要等幾個鐘才有得攞，十分厲害！Bakehouse東涌東薈城名店倉分店於今日（10月15日）正式開業，成為新界的首間分店，早於十時正式開店前已經吸引了過百名fans排隊等候，希望第一時間品嘗到3款東薈城名店倉店限定的產品！

 

Bakehouse東涌東薈城名店倉分店於今日正式開業，創辦人Grégoire Michaud更親自落場招呼客！（圖片來源：Bakehouse）

 

奶茶蜂蜜丹麥酥多士 $36

 

　　靈感來自港式奶茶，丹麥酥浸泡在自家制的蜂蜜牛油後，烤至金黃酥脆，再注入港式奶茶味的忌廉，充滿港式風味，喜歡奶茶的朋友必試！

 

Bakehouse東涌東薈城名店倉分店限定的奶茶蜂蜜丹麥酥多士，向深受歡迎的港式風味致敬。（圖片來源：Bakehouse）

 

大澳蝦籽卷 $36

 

　　鬆脆的丹麥酥皮包著巴馬臣芝士、葱花，以及大澳益昌號的招牌名物——生炒天然蝦籽，最後在面層刷上甜醬油，香脆可口，帶點點鹹香味。

 

Bakehouse東涌東薈城名店倉分店限定的大澳蝦籽卷，鹹香惹味，充滿香港特色。（圖片來源：Bakehouse）

 

下一頁：其他Bakehouse東涌東薈城名店倉分店限定美食

 

 

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