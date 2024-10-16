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16/10/2024

蛇年12生肖運程︱麥玲玲師傅︰屬猴桃花人緣好 宜配搭乜嘢飾物？屬雞升職加人工有望 從事XX有利發展！屬狗感情有著落 想財運好要點做？

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　　2025年蛇年是農曆乙巳年，大家都好關心自己生肖於蛇年的運程，麥玲玲師傅將為我們講解十二生肖，今次輪到講猴、雞及狗三大生肖！原來，屬猴蛇年桃花人緣好，亦要留心情緒方面的事，宜配搭甚麼飾物？屬雞的朋友事業運不錯，升職加人工有望，而從事某一類別行業特別好。屬狗蛇年感情有著落，而且貴人運不錯！即睇屬猴、雞、狗2025生肖運程！

 

 資料來源：麥玲玲師傅

 

屬猴︱吉中藏凶 留意情緒宜配搭鼠形、龍形飾物

 

　　屬猴的朋友來到蛇年，原則上猴同蛇是好朋友，因為他們是六合生肖，但原來當中又有少少矛盾，所以後今年除了合太歲，還是迎太歲和破太歲，心情的確是相當複雜的，所以今年是一個吉中藏凶的年份，我們特別要小心一點。

 

　　幸好有很多吉星照住，有天乙貴人星，有太陰星，太陰是女性的貴人星，亦是財星，而歲合星本身是一半的桃花星，所以屬猴的男生，今年桃花運其實是相當不錯，人緣亦都很好。不過遇到的女生，可能是大你少少，如果你不介意姊弟戀，這段感情是可以發展的。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　至於凶星方面，我們有貫索星是代表糾纏不清。今年和人合作都要小心點，還有孤神星，所謂男怕孤神，女怕寡宿。今年在感情上雖然多之多彩，但是自己的感覺都是孤單的，留心情緒方面的事。最好配搭鼠形，加上龍形的飾物，這樣就自然開心一點。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

下一頁︰屬雞2025蛇年運程

 

 

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