有一個官員可以搞活夜繽紛

在特首宣讀《施政報告》之前，有不少自稱與政府關係匪淺的政界名人，希望我可以提出意見，由他們轉達。我以前試過，例如撤辣，以及銀行call loan問題，不但全無反應，甚至被叫我提意見的人話膚淺。最後，政府撤辣，金管局總裁余偉文聯同三大發鈔銀行老總開記者會，表示不會無緣無故call loan，雖然沒有正式表示唔call loan，總算有所交代。

羅淑佩上任房屋署署長後，即收回幾千個被濫用的公屋單位。（政府新聞處圖片）

特首在今次《施政報告》有一個政策可以考慮執行，但首先是要考慮誰人有能力執行這個政策，我認為房屋署署長羅淑佩有能力執行。大家都知道，做好人的官是很容易，甚麼開倉派米、派消費券一定得到市民讚賞，但這只是好人的官，並不是好官。而香港最難做的官就是房屋署署長，因為公屋單位長期供應不足，輪候時間長達6年，但大家都知道，有不少市民是濫用公屋，以往是很難發掘出來，就算政府知道，都唔想趕那些濫用公屋的人離開，久而久之，濫用公屋變成合法化，那些官員當然受到既得利益者喝彩，但受到公屋輪候人士唾罵。直至羅淑佩上任，收回幾千個公屋單位，而又不會受到既得利益者指摘，真的是令人刮目相看。

政府若安排免費出行，勢能搞活夜繽紛。(Shutterstock)

國慶假期期間，有超過億一人在國內旅行，當中有不少人是因為車輛不用繳付路費才出行。由此證明，如果香港要搞活夜繽紛，免費出行才是最重要。政府可以考慮每晚10點至翌日早上6點，所有通過政府隧道的車輛全部免費，政府的收入雖然減少，但當中產生的收益足以彌補收入損失，並產生協同效應，令不少人獲得收益，從而出現夜繽紛。執行這個政策的官員一定要非常硬淨，我認為羅署長可以勝任，甚至可以兼任。特首是一個明事理的人，知道流量是會產生收益，繼而出現夜繽紛。其實，中央政府已經做咗，如果特區政府連考慮都唔做，似乎有點兒那個。