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16/10/2024

【FOCUS】施政報告直面「三變」壓力，惟勿忘時間和效率

#人才 #零售業 #樓價 #李家超 #低空經濟 #深圳蛇口 #原酒稅 #改革 #房屋政策 #留學香港 #施政迴響 #劏房
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　　從中央到民間，「香港要改革」呼聲響徹雲霄之際，本屆政府第三份《施政報告》被寄予「改革破題」的厚望。行政長官李家超周三（16日）洋洋灑灑150分鐘的宣讀，除了耳熟能詳的金融、創科、人才、大灣區、中小企全面著墨，方興未艾的低空經濟、留學香港、黃金交易、熊貓旅遊等亦招數盡出。港府直面「三變（識變、應變、求變）」壓力的努力溢於言表，惟面對僅餘兩年半多的任期，需勿忘改革成功的簡單哲學－－時間就是金錢，效率就是生命。

 

改革須入「抓具體、重實效」行動期

 

　　《維護國家安全條例》生效後的首份施政報告，「由治及興」要見真章，改革勢成繞不開的主題。從2022年的「為市民謀幸福，為香港謀發展」、2023年的「拚經濟謀發展，惠民生添幸福」，到2024的「齊改革同發展，惠民生建未來」，儘管綠色封面沿用不變，但人人都知，面對內外環境劇變，香港改革必須進入「抓具體、重實效」的行動期。

 

【FOCUS】施政報告直面「三變」壓力，惟勿忘時間和效率

2024施政報告主題為「齊改革同發展，惠民生建未來」。


　　對此，最新一份《施政報告》有何答案？繼去年新設「解決劏房問題工作組」、「人才服務辦公室」等後，今次再宣布成立「教育、科技和人才委員會」、「發展低空經濟工作組」、「發展旅遊熱點工作組」　、「促進銀髮經濟工作組」，以強化跨部門統籌。

 

優化新資本投資者計劃，下調烈酒稅

 

　　就「十四五規劃」確立的「八大中心」定位，報告宣布，即日起容許新資本投資者投資5000萬元以上豪宅；下調進口價200元以上烈酒部分稅率至10%；推出4幅優質物流用地擴大高增值物流服務；設立100億元創科產業引導基金；擴大「高才通」大學名單至198間等。

 

【FOCUS】施政報告直面「三變」壓力，惟勿忘時間和效率

施政報告提出打造「留學香港」品牌，並推出先導計劃增加學生宿舍供應。


　　此外，擬盡快在香港推出離岸國債期貨，落實追蹤香港股票指數的ETF在中東上市，建立大宗商品交易生態圈，推動高增值海運服務業發展，設置遊艇港灣及配套設施，興建亞洲博覽館第二期，推出先導計劃增加學生宿舍供應，發展「北都大學教育城」等。

 

劏房最低面積8平米，放寬按揭成數

 

　　早在2022年，最高層視察香港時就明言，「當前香港最大的民心，就是盼望房子住得更寬敞一些」，為此，去年施政報告提出以10個月為期，研究劏房最低標準等。如今一年過去，最新施政報告將合標單位命名為「簡樸房」，建議標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平米等。

 

【FOCUS】施政報告直面「三變」壓力，惟勿忘時間和效率

合標劏房單位建議標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平米等。


　　面對跌跌不休創8年新低的樓價，施政報告宣布，住宅物業不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成（現時非自用/公司持有，及3500萬元以上為六成），供款與入息比率上限一律調整為五成（現時非自用/第二套房為四成）。

 

　　此外，就過去12個月（截至6月）公屋平均輪候時間仍長達5.5年，施政報告提出到2026-27年度降至4.5年；明年1月推「善用公屋資源獎勵計劃」，鼓勵舉報濫用公屋。

 

不提時間效率，恐淪口頭「自High」

 

　　總括而言，今次施政報告兼有短期措施和長期規劃，亦不乏具體實招，然而無論是「八大中心」、「新質生產力」、「北都引擎」，還是「人才高地」、「體育盛事」、「精準扶貧」，若一不提時間，二不計效率，恐淪為口頭「自High」而無實效。

 

【FOCUS】施政報告直面「三變」壓力，惟勿忘時間和效率

深圳蛇口1981年提出「時間就是金錢，效率就是生命」，響徹大江南北。


　　如此一不能令財赤累累的庫房重新平衡（港府最新財政儲備已從去年施政報告時的跌穿7000億，最新直逼5500億），二不能令備受市民北上消費、內地遊客消費模式轉變雙重夾擊的零售業、執笠潮止血，三不能觸及中央明言的「破除利益固化藩籬」、「增強民眾的獲得感、幸福感」。

 

　　特區政府上下以及諸多工作組、委員會，如何真正把事情一件件做起來？在剩餘任期拼出香港精神？80年代響徹深圳蛇口的「時間就是金錢，效率就是生命」，正正是最好答案。

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