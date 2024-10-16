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16/10/2024

施政報告2024｜即時減90%烈酒稅！機場附近開設「港版築地」?! 積極推動熊貓旅遊

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Text: Katty

　　行政長官李家超今日（10月16日）上午向發表任內第3份施政報告，今年《施政報告》的主題是「齊改革同發展　惠民生建未來」，封面沿用綠色，代表政府政策的延續性和關連性，亦代表和諧、活力和繁榮。當中大眾市民最愛受惠及最感興趣的，莫過於由即日起烈酒稅減至10%，以及在機場附近開設空運鮮活市集，是否意味著「港版築地市場」將會出現？

 

行政長官李家超今日（10月16日）上午向發表任內第3份施政報告。（圖片來源：香港政府新聞網）

 

進口價200元以上烈酒 即日起稅率減至10%

 

　　近年愈來愈多香港人喜歡飲烈酒，如威士忌及拔蘭地等。現時香港對烈酒（酒精濃度多於30%的酒類）徵收進口價100%的稅款，為帶動物旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展，由即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，以及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。

 

《施政報告》由即日起，進口價200元以上烈酒，稅率減至10%。（圖片來源：Unsplash）

 

發展「機場城市」開設空運鮮活市集！

 

　　政府會聯同機管局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍，新項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等。近年的演唱會超過一半都移師到（又遠交通又不方便的）亞博舉行，如果再建成亞博第二期，喜歡睇演唱會的朋友可能要搬去東涌住！不過，似乎可以期待一下「空運鮮活市集」，香港的航空物流非常厲害，很多在香港壽司店的日本師傅都大讚，在東京築地朝早入手的海產，黃昏前已經可以送到舖，晚市的客人可以食到築地即日的海觧，分分鐘比日本其他地方更新鮮！或者可以期待一下這個「港版築地市場」！

 

《施政報告》提到會在機場附近開設空運鮮活市集，會不會似東京的築地市場呢？（圖片來源：AC Photo）

 

積極推動熊貓旅遊

 

　　為了打造香港旅遊新面貌，政府將會拓展具特色旅遊產品，例如在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊；積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊等。文體旅局將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品；保安局亦會在今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3,000人。

 

　　另外亦會開拓生態旅遊，包括發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線並完善配套，如印洲塘跳島遊。亦會加快建設「南大嶼生態康樂走廊」、發展前南丫石礦場用地為休閒度假和戶外康樂地帶，以及發展尖鼻咀和白泥為生態旅遊節點等。

 

剛剛在香港海洋公園出世的熊貓BB，應該會成為香港旅遊界的KOL吧！（圖片來源：Facebook@香港海洋公園）

 

 

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