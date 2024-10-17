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17/10/2024

溫傑星期四｜內地眾多經濟簡介會 如何摸著石頭過河？｜牛熊證被收回其實是好事？｜窩輪牛熊證實戰篇

#hot talk 1點鐘 #內地口岸區 #住建部 #內房股 #發改委 #經濟會議 #過山車 #窩輪 #認股證 #牛熊證 #輪證網站首頁 #牛熊證街貨圖 #認股證搜尋 #牛熊證搜尋 #美股窩輪 #美股認股證 #美股牛熊證 #引伸波幅 #恒指牛熊證 #恒指窩輪 #溫傑 #凱基投資 #00788 #中國鐵塔 #00857 #中口油
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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝 （金管局及證監會持牌人士）

 

　　內地住建部於商務舉行記者招待會，恒指升幅收窄，內房股逆市下跌，當中融創(01918)半日跌x%,中海外(00688)，內地近日不時召開會議，料恒指短期較波動？投資者應如何摸著石頭過河? 另外，溫傑將一口氣分析內地外貿、信貸、M1、M2等經濟數據，並前瞻三頭馬車及GDP數據，應如何解讀內地經濟情況？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/Kr9TbwMIcc0?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:01開始 — 節目開始

 

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【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

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