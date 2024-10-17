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17/10/2024

人道消費︱Cage-Free Hong Kong行動聽過未？點解要買「非籠養」雞蛋？貴嗎？結束虐待母雞養殖 還有食物安全原因！即睇「非籠養」雞蛋售賣點

#Cage-Free Hong Kong #雞蛋 #Shopping #食物安全 #超市 #人道消費 #沙門氏菌 #非籠養雞蛋 #雞 #善待動物 #格子籠 #地球共惜
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　　平時買雞蛋你會點揀？產地？大小？蛋味？有冇諗過「非籠養」雞蛋是考慮之一？原來，全球超過40億隻蛋雞生活在狹窄、擁擠的鐵籠裡無法伸展翅膀。籠養系統對蛋雞造成很大壓力、繁殖疾病和骨骼脆弱等問題。其實，香港亦可購買「非籠養」雞蛋，支持人道和負責任的消費。

 

格子籠（Battery Cage） vs. 非籠養（Cage-Free）（圖片來源︰地球共惜網頁片段）

 

　　由全球近百個機構組成的「讓雞展翅國際聯盟Open Wing Alliance （OWA）」 ，致力結束殘酷虐待雞隻的養殖模式，最近啟動了一場以消費者為主導的「劣食Foul Food」運動，敦促承諾只採用「非籠養」雞蛋的國際企業，公布全球採購的進展。全球食品行業已逐步放棄殘酷的籠養系統，並把轉型至「非籠養」的過程公開發佈。奧地利、盧森堡和瑞士等多個國家已經完全禁止籠養系統，許多其他國家也頒布相同的法例，例如在美國，11個州份（包括華盛頓州）已禁止「格子籠」。

 

格子籠（Battery Cage） vs. 非籠養（Cage-Free）（圖片來源︰地球共惜網頁片段）

 

每年全球有83億隻母雞被用於產蛋，63%的母雞都在亞洲被飼養，當中90%的雞蛋來自格子籠！

 

（圖片來源︰地球共惜網頁）

 

為甚麼支持「非籠養」？

 

　　香港的情況又如何？據知，香港消費雞蛋總量估計每日超過 350 噸，中國是香港入口雞蛋的主要來源地，當中只有不到 1% 為「非籠養」雞蛋！百萬隻母雞的短暫的一生被囚禁在狹小骯髒、只有 A4 紙大小的鐵籠，淪為產蛋機器。可能你未必食得出「非籠養」雞蛋與「格子籠」雞蛋的分別，「非籠養」比「格子籠」生產的雞蛋，減少沙門氏菌感染食物安全風險。而且，母雞能伸展雙腳和翅膀、行走、棲息、社交、挖土、沙浴等，大大改善生活質素，「非籠養」飼養方式提供更人道和負責任的消費。

 

格子籠（Battery Cage） vs. 非籠養（Cage-Free）（圖片來源︰地球共惜網頁片段）

 

（圖片來源︰地球共惜網頁）

 

下一頁：哪裡可找到「非籠養」雞蛋？

 

 

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