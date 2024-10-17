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17/10/2024

中國周邊局勢可控，金磚峰會須更上層樓

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 　　正如狄更斯在《雙城記》的首章「時代」中所言：「那是最好的時代，也是最壞的時代。」在時隔兩個半世紀後，智慧與愚蠢，信仰與懷疑，光明與黑暗，希望與絕望再度交織，其劃時代意義何止於中央經濟政策的增量，與Ａ股的互動表現？

　　上述言論恐怕會被立即貶為「不識人間煙火」，因為資本市場就像科幻電影《異形》中的外太空生物般，本質上就是要求不帶任何感情色彩的擴張和利益吞噬，股市不漲，誰管你時代好壞，家國情懷？

 

俄羅斯的金磚峰會準備工作進入最後倒數（互聯網）


　　那麼問題來了，如果美國的非農就業和通脹數據似坐過山車，利率路徑九曲十八彎，中國的經濟「增量」該如何數據化？再往前走一步，這邊「增量」具體了，細節了，世界其他地方戰火突然擴大升級了，這個量會打多大折扣？細節會有哪些始料未及？

亞歐大陸局勢加劇惡化

　　所以說這是「最好的時代，也是最壞的時代」，世界猶如一艘不斷偏離航道的巨輪，船上的魚翅撈飯，杯觥交錯，隨時都可能因為撞上冰山而淪為最後的晚餐。所以，當經濟體量已經大於七國集團(G7)的金磚國家，下周在俄羅斯喀山舉行首腦峰會時，對迷航中的巨輪打出有份量的政治、經濟信號，就變得尤其重要。

　　就在中國國內外財經媒體聚焦於中國經濟增量和Ａ股表現的這些天，亞歐大陸局勢加劇惡化，不僅俄烏戰爭已經打了超過兩年半，加沙戰火也在焚城逾一年後蔓延向黎巴嫩。亞歐大陸的地緣高危地帶已被引爆了兩處，朝鮮半島和台海的安全狀況也在持續繃緊和升溫。

　　作為國際間重要的政治、經濟與安全穩定之錨，從事隔44年來首次對境外試射洲際導彈，到中央政治局會議部署經濟工作，北京顯然也需要全盤考量立體而完整的國內外政策。換言之，中國的下一步經濟措施會怎麼走，除了看數據，還有賴於對國際形勢發展的判斷與布局，而不是一個簡單的，講清楚「增量」是多少的問題。在中國周邊小氣候和全球大氣候不穩定的情況下，只看國內經濟的一畝田三分地，不僅不現實，且會面臨坐井觀天的危險。

 

俄羅斯總統普京因俄烏戰爭，缺席去年的南非金磚峰會（美聯社）

 


中國周邊局勢大致可控

　　也就在中國國內外財經媒體聚焦於中國Ａ股表現的這些天，東盟峰會和金磚峰會相繼排入了北京參與國際事務的主要議程。在東盟峰會上，北京與成員國大致形成了某種默契，即推進南海共同行為準則的大方向不變，同時接受一個客觀事實，就是不點名指「部分」國家有保留，眾所周知這是指菲律賓等少數國家。至於東盟大部分國家的態度也是明確的，就是盡吃中美博弈的紅利，加緊實現地區產業升級。

　　東盟成立的初衷就是要擴大東南亞國家，在國際事務和全球化進程中的「集體議價」實力。如任何成員國過度引進外力影響區內事務，甚至拉高地區衝突危機，就會因違背東盟成立的初衷而犯眾憎。因此，今次東盟峰會可以說是大部分成員國採取了平衡手段，力求南海局勢可控。

　　接下來，中俄兩國在同一時間分別對台海和朝鮮半島採取了安全措施：在台海，解放軍於周一（14日）凌晨5時，舉行了「聯合利劍-2024B」圍島軍演。這場軍演傳出的主要訊號是，解放軍可以在極短時間內完成圍島部署，防止台獨力量突然發難，製造即成事實。與此前圍島軍演不同的是，遼寧號航母也在此次演習中迅速進入了台東海域，增加了解放軍面向太平洋的警戒深度和拒止能力。

　　俄羅斯總統普京則於同日，向國家杜馬提交了關於批准《俄朝全面戰略夥伴關係條約》的法律草案。條約規定，如果一方受到某一國或數國的武力攻擊，並處於戰爭狀態，根據《聯合國憲章》第51條以及朝俄簽署的條約，另一方將立即以一切可用手段提供軍事援助。在得到俄羅斯的安全保障後，朝鮮領導人金正恩次日即採取了防守性措施，下令炸毀了連接朝韓的公路，鞏固邊境防線，對莫斯科展示了將美韓同盟阻截在三八線以南的戰略決心。

 

中東戰火削弱聯合國權威（美聯社）

 


　　綜合上述事件可見，中國周邊的亞洲局勢雖然緊張多變，但在中、俄兩國外交和軍事實力的合作和護航下，對於北京來說事態仍然處於可控範圍內。接下來，就要看金磚峰會如何對全球局勢發揮作用了。金磚國家由最初的結構鬆散，專注發展中國家市場潛力的組織，上升至目前可以平視G7的全球主要機制，已經不可能迴避它承擔全球政治責任的迫切性。

金磚需加強與聯合國關係

　　作為此次峰會的東道主，俄羅斯自然希望推動自身議程，包括在政治上進一步擴容，如向土耳其、孟加拉等國招手，以打破自俄烏戰爭爆發後，西方對俄羅斯的外交孤立。與此同時，克里姆林宮為突破金融封鎖還希望盡快推動去美元化，建立金磚貨幣和不受西方制裁干擾的一體化市場。

　　但作為金磚內部經濟、軍事等綜合實力最強的國家，中國則必須更關注金磚擴容的戰略作用和可持續性，以防林子大了甚麼鳥都有。喀山峰會能否令金磚影響力更上層樓，因此有賴中俄兩國透過高度互信與合作，為金磚未來指出清晰方向。

 

古特雷斯將出席金磚峰會（美聯社）


　　金磚的未來建基於該組織能否發揮更大政治影響力。其中一個主要的發展方向，就是金磚與聯合國的關係。隨著中東戰火擴大，聯合國在國際事務中的職能與權威性受到嚴重挑戰，要求地區停火的聯合國決議案屢次流產，甚至是聯合國秘書長古特雷斯亦被拒進入以色列。自從以軍向黎巴嫩發動地面戰後，駐當地維和部隊營地亦不斷遭到以軍蓄意攻擊。

　　雖然古特雷斯被拒以色列國門之外，但卻將應邀參加喀山金磚峰會，料將與中、俄等與會首腦討論中東、俄烏局勢及對策。金磚如何表態，以及能否支持、如何支持聯合國停火決議，及維和行動，將是峰會一個最重要的看點，也是金磚成敗的重要指標。因為中國周邊局勢現在雖然還受控，但如果任由亞歐亂局擴大，那守著一畝田三分地，日出而作，日入而息的小農生活，又還能過多久？

 

 

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