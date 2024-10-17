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17/10/2024

日劇推介︱木村拓哉《摘星廚神‧巴黎》再演法國廚神 特別篇日劇幾時有得睇？《孤獨的美食家》明年1月上映 男主角松重豐自編自導自演！第11季日劇現正播放

#摘星廚神 #五郎 #松重豐 #日劇 #特別篇 #自編自導自演 #電影 #影視娛樂 #巴黎 #孤獨的美食家 #木村拓哉
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Text: Eunice Chow

　　木村拓哉 Fans 注意！木村主演的電影版《摘星廚神‧巴黎》將於12月30日在日本上映，靚人靚景美食集於一身，而更好的消息是TBS電視台將年底播出《摘星廚神》特別篇造勢，粉絲大飽眼福！另一套超經典《孤獨的美食家》電影鐵定明年1月10日上映，飾演主角五郎的松重豐更是自編自導自演，令人期待！

 

　　萬人迷木村拓哉主演的電影版《摘星廚神‧巴黎》將於12月30日在日本上映，電影以法國巴黎為背景，講述木村與鈴木在巴黎開設餐廳，目標是奪得米芝蓮三星，為亞洲廚師作出「零的突破」，卻在尋找食材上遇到困難。

 

（圖片來源︰木村拓哉IG）

 

　　再演「尾花夏樹」的木村將以日法雙語演出，電影還有玉澤演、正門良規、玉森裕太、寛一郎、吉谷彩子・冨永愛、及川光博、澤村一樹等原班人馬，另外韓國男團2PM成員澤演將以全新角色加盟演出。

 

（圖片來源︰木村拓哉IG）

（圖片來源︰TBS）

 

　　TBS電視台將在12月29日播出《摘星廚神》特別篇造勢，故事以新冠疫情之後Grand Maison Tokyo餐廳面對的困境為背景，並由男星窪田正孝及北村一輝加盟演出。

 

（圖片來源︰TBS）

 

下一頁︰《孤獨的美食家》電影版明年1月上畫

 

 

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