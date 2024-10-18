今天（18日）本擬寫對任澤平給投資者九點建議的跟進，但細看下來，這個跟進或要寫一星期之久，所以留待下周連續數天寫好了。

另外亦因為有巴黎車展，這個車展亦可提供大量投資信息，所以今天先寫巴黎車展。

巴黎車展跟巴黎奧運一樣，地點是巴黎，但主角卻是中國。

巴黎奧運中，中國女子跳水隊成為全球耀亮光點，全紅嬋和她的烏龜更是光點中的光點。

今年巴黎車展，中國品牌成為全場亮點，包括華為問界（圖一）。

巴黎車展於1898年始，今年是第90屆。巴黎車展跟德國法蘭克福車展、瑞士日內瓦車展、美國芝加哥車展、日本東京車展，合成世界五大車展。直到1985年中國辦了第一屆國際汽車展之後，中國的車展就年年爬升，到今年應可說是中國的汽車展，從規模之大、展商之眾，已成為全球No.1車展。筆者敢這樣講，是因為筆者跟車展，尤其是中國車展，有著緊密關係，因為1985年的中國第一屆國際汽車展覽會，就是筆者的公司雅式展覽服務公司聯同國內的貿促會辦。而當年筆者是跑遍歐、美、日諸地去拉參展商去中國參展。

當年中國為甚麼要辦汽車展覽？簡單，中國要買車，亦想找合作夥伴在國內生產汽車。

當年筆者招商第一站，就是法國巴黎，因為在歐洲的代理是法國人。法國只有兩家大車廠，雪鐵龍和雷諾，她們都不屑接見筆者。代理只找了些媒體做了個採訪，翌日竟以半版報道，Chinese Business Man Coming to Town，一張A4 size的大頭相，再報道幾句便完了。

跟著去芝加哥，時當1月，下大雪，雪深兩呎。去到底特律，見過三家汽車代表，都是哈、哈、哈，沒有了。

然後回師日本東京，訂了個偌大的酒店會議廳，到開場前5分鐘，仍無客來。跟著豐田的副總裁Toyoda，率其團隊入場，之後便有各大車廠供應商近百五人鴨仔式入場。入場坐下，竟是鴉雀無聲，無見過咁嘅場面，你都唔知日本仔的服從性有幾高，坐定定，筆者便上台簡略介紹這個1985年的車展。

對如何sell不同地區的參展商，筆者是有些屎蹺的。在芝加哥時，對美商是要捧到白人上天，話中國的汽車業有幾落後。當時筆者講，唔好睇中國有車出口到非洲，其實引擎是雷諾的，車呔是米芝蓮的，只有車底盤的鋼框、車身的木板才是中國製造。而中國的紅旗牌，因所用模具已久，壓出來的產品都變形不一，要用人手打磨至可用，是純手工藝製品。美國佬聽完，全堂大笑，其實筆者都唔知幾心酸，要踩祖國貨才可，跟著就話，咁，你話中國汽車市場有幾大吖。

跟日本仔推銷，是不用講乜講物，因為他們有太多「密探」在中國，知道當時中國汽車業狀況。跟她們講完展台價錢之後，就列出一連串中國汽車工業部外事辦官員的名稱、職級和電話，然後講你哋可以直接搵汽車工業部核對，因為日本仔最信官。

一星期後，本田、豐田、三菱等車廠落單參展，她們一來就再re-sell德、美、意、法、英車廠，那時她們才急急落單參展。

要明白，全球車展是有固定日期，你今年插隊要辦，是無人有期、有經費來參展的。奔馳每年在全球大大小小的車展有400多個，邊會突然有時間和資金去參展你個當時咁鬼落後的中國車展，但當日車三巨頭來參展，歐美車企便坐不住。

奔馳話要來，但我告知，無位喇，佢唔制，話你畀塊地我得嘞，咁就在上海工業展覽館門口的噴水池旁給了她400平方米，每平方米收她290美元。

通用汽車又話要嚟，媽呀，過晒報名期喇，佢話唔得，一定要到，於是畀咗噴水池的另一邊予她，也是400平方米，一樣每平方米290美元。

最卡通的是福特車廠，在開展前一個月才落單，無地方喇，唔得，一定要，於是在上海展覽館的貨倉建了個展台予她。跟著她話，我哋無人到，石生你幫我搞掂佢。點搞？叫她寄了一大疊海報和宣傳資料來，咁我就做咗福特嘅代理人嘞！

講這些是大家不知道各國商家對入唔到中國市場有幾怕，大家唔入猶自可，有人入，就怕執輸。

1985年的上海汽車展，受到中國政府高度重視，市長汪道涵、計委朱鎔基、交通部長以及17國的駐中國大使和參贊出席。咁大陣仗，讓北京眼紅，要求翌年1986年在北京再辦，地點是新的朝陽區北京展覽館。這一次去sell展台就easy執，再不用出國去sell了，定單雪片來，展場擴大又擴大。

之後，每單年在上海辦、雙年在北京辦，規模愈來愈大，跟著便收歸國有。這年年辦是有違世界汽車展舉辦之規的，因為為免過度競爭，各國有默契每兩年才辦一次的。但中國因市場大，今年北京辦完，成都又辦，展商都無法，你可以唔來㗎。

1985年的上海汽車展覽會上，意大利的Ivaco自羅馬發了架越野車，效法馬哥孛羅東行，直到上海，以證明其車的耐用性。

2024年，華為問界9、問界7、問界5，組成個問界山河智駕行車隊（圖二），行經12國共38天，車程1.5萬公里，其中有8800公里是無人駕駛的，每經一站都表演智能泊車，未到巴黎，已攞足歐洲人的眼球。

日本車缺席巴黎車展

1985年歐洲車東來，2024年中國車西去，一去之下，竟然連奔馳、日產、豐田、本田都缺席這次巴黎車展，這是這麼多年來的第一次。

東風認真壓倒西風，就連筆者在1985年在芝加哥唱衰當時的中國汽車工業，話紅旗牌車是手工藝品的怨氣，也一掃而空。

歷史講完，對炒股有何益？有，就是電池與無人駕駛。下周在跟進任澤平予股民的九點建議中，一併講。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）