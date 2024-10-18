真正落後是「神州基金」

上次提到，在美國正式啟動了減息周期後，內地終於推出「組合拳」。有人形容，這是中國版的QE（量化寬鬆貨幣政策），目的明顯是想提振股市和拯救樓市，最終當然是想刺激本土消費，以保持經濟持續溫和增長。

我認為，今次中央的決心是無可置疑的，政策的針對性及實務性，也是歷來最強而有力的一次，因此，中港股市都受到刺激而大幅上升。更令人振奮的是成交額，當中港股的成交更於10月8日創下6204億元的歷史新高。

9月中港的股票基金也來了一次大報復，至少都有近兩成升幅，個別表現更佳的中港股票基金，升幅更逾兩成半，跑贏大市。

正如上日的文章指出，原來本欄開張以來，我從沒有評論過中港基金。無他，過去兩、三年，中港基金陷入低潮，外資持續減持，中央又遲遲未出手，試問在如此市況下，又怎能吸引投資者注意呢？

但今時不同往日，在美國啟動減息周期，內地可以出持續出招的前提下，未來一至兩年，大家應該把焦點放回中港基金了。因此，由今期起，我會詳細介紹市場上一些重點的中港基金。

沉寂了兩、三年的中港基金，值得投資者重新關注。(Shutterstock)

不過，我想先指出，所謂的中港基金，可以再分為中國股票基金、香港股票基金、大中華股票基金，以至近年推出，主力買內地A股的「神州基金」。不過，在中國股票基金中，也有一些已經會買內地A股，分別就是A股的持股比例。因此，大家要入市或者比較基金表現時，也要留意這一點。

剛才提到，近年中港基金陷入低潮，但其實，準確來說，以大中華基金作招徠的基金，成績未至於太差，因為大中華者，即是選股方面會包括台股。而台股之中，有一隻近年十分突出的股票，那就是台積電。

雖然台積電和Nvidia（英偉達）比較，無論實力和股價表現，都相差一大截，但台積電的股價也不算差，因此，只要有選台積電的大中華股票基金，表現也算中規中矩。事實上，大部分大中華股票基金的十大持股中，台積電都是排榜首。

還有的是，近年的中國股票中，出現了一個新名詞，叫做「中特估」，即是具中國特色的估值方式。簡而言之，其實就是指一些規模龐大、經營和盈利相對穩定，而且可以派高息的中國股票。

在政策推動下，這些股票近年都增加了派息（無論次數和金額也是），令到這批股票股價都不太差，隨便舉幾個例大家就明白，例如中移動(00941)、中石油(00857)、中海油(00883)和中國神華(01088)等等。

因此，如果以派息作招徠的中國基金，一般都會選這批「中特估」，如是的話，它們的表現同樣不會太差。

說到這裏，大家都明白我今日文章標題的用意了！那就是，真正落後，或者說，最有投資價值的基金，應該是主力買內地A股的「神州基金」呢！

下次再和大家分享我對「神州基金」的看法。