【FOCUS】家電汽車王者歸來，經濟觸底曙光中有逆風

5.3%、4.7%、4.6%，中國前三季GDP增速拾級而下，最高層對全年經濟目標的口風，亦從6月時的「有信心實現」，轉為最新的「努力完成」。細看數據，工業生產、消費品零售、固定投資全勝預期，家電、汽車更王者歸來，印證國家統計局的「向好因素累積增多」，惟最大逆風仍來自樓市。

以舊換新助家電銷售井噴

國統局周五（18日）揭盅重磅數據，第三季GDP錄6個季度最慢的4.6%，但就略高於市場預期的4.5%。從「努力完成」的口風看，不排除當局對全年經濟增長4.9%、4.8%的容忍度上升，而央媽同日預告下周一（21日）下調LPR（貸款市場報價利率）、年底視情況或再降RRR（存款準備金率），以及月底全國人大常委會會議料就發債、擴赤字作出具體指引，中國經濟或已觸底。

9月工業生產、消費品零售、固定投資增速全勝預期。



所有數據中最亮眼的無疑是消費，9月社零絕對值錄4.11萬億元的今年以來最高，按年增3.2%，大勝市場預期的2.5%。其中，受惠各地家電「以舊換新」政策落地，當月「家用電器和音像器材類」零售額錄841億元，為有記錄以來單月最高，按年大升20.5%；「汽車類」零售額錄4539億元，為2023年以來單月次高（僅低於去年12月），按年增速亦結束連續6個月告負而轉正。

若按內地主要家電保有量超過30億台、汽車保有量3.3億輛計，更新換代帶來的潛在需求潛力勢未到盡頭。

新開工與竣工面積剪刀差

最大的寒意仍來自房地產，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌5.8%，刷新自2015年5月以來最大降幅，按月亦連跌第15個月；更值留意的是，首9月商品住宅的新開工面積與竣工面積之差，持續擴大至1.38億平方米，恐意味開發商通過期房預售回籠資金的壓力有增無減。

9月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌5.8%，刷新自2015年5月以來最大降幅。



市場更估算，截至6月，內房累計住宅新開工面積，與在建面積及累計竣工面積之差，高達60億平米，或部分歸因於項目停工甚至爛尾。

七成工薪族年收低於10萬

此外，三季度居民人均可支配收入10208元，高於二季度的9194元，但低於一季度的11539元。而按國稅局周二（15日）發布的2023年個稅匯算清繳數據，內地工薪一族有七成年收入低於10萬元，因此毋需繳納個稅，而年入百萬以上者僅佔比1%。

從此角度看，欲令經濟最大逆風的房地產止跌回穩，依賴居民的「六個錢包（指祖孫三代六人）」恐顯不切實際，3.76億平米存量商品住宅如何去庫存？且看本月人大常委會會議有無「銀彈」。