杜曹有激情有戰術，英格蘭有望圓冠夢

英格蘭足總宣布杜曹將會出任新領隊，對英格蘭球迷來說，是既驚又喜。擁有出色的球會領隊生涯，杜曹為英格蘭帶來的，應該會帶來新氣象。

以質素來說，杜曹可說是是繼卡比路之後，英格蘭最具級數的領隊。

從80年代卜比笠臣帶領英格蘭登上86年世界殿軍之後，到格拉咸泰萊，再到雲拿保斯，以及後來的荷杜和奇雲基瑾，帶隊成績愈來愈差。

90年代空有加斯居尼這種天賦球員，但沒有好戰術配合；到了今天，有沙卡、霍頓、比寧咸和彭馬等天才，卻遇上修夫基這些保守領隊，英格蘭怎會有好成績！

直到第一位非英格蘭籍領隊艾歷臣執教，英格蘭成績才逐漸有起色；之後另一位外教卡比路，更將英格蘭的實力重新提升到足夠與列強周旋的層次。

但其後無論是鶴臣、艾拿戴斯，都未能令人滿意。直到修夫基接手，英格蘭才再見起色。

那杜曹是否可以繼艾歷臣和卡比路之後，再度為英格蘭國家隊帶來新氣息？

杜曹上任，哈利簡尼應該是最開心的一位，畢竟在拜仁有合作過；其次就是車路士的舊部，例如在杜曹治下上陣87場入19球的孟治，還有史達寧等，都是杜曹愛將，有機會重返國家隊。

從緬恩斯、多蒙特，到巴黎聖日耳門、車路士，最後執教拜仁，都獲得不俗成績，雖然未必每個地方都捧杯，但最重要是球隊表現，依然悅目耀眼。

從主觀因素來看，有三點可以讓杜曹帶來成功的。

第一是沒有了每一輪聯賽的追分壓力，杜曹可以有更多時間和空間研究每一個國家對手，做出針對性部署。

其次是杜曹的執教風格更偏向進攻，屬於快節奏的踢法，更適合現代足球，比之前執教過英格蘭國家隊的領隊的戰術都進取，球員發揮空間更大。

最後一點，也是杜曹自己提到過的，會大致沿用修夫基的班底；無可否認，現在英格蘭國家隊，有不少天賦高的年輕球員，缺乏的就是一個強而有效的戰術，杜曹的踢法可以令他們更揮灑自如。

明年1月上任，到世界杯決賽周，大約18個月的時間，時間不長不短，但足夠讓杜曹發揮。

不過，客觀來說，杜曹的執教的英格蘭，剛好遇上剛完成青黃交接的西班牙（剛奪得歐國盃冠軍）、德國也開始新老交替、葡萄牙新人輩出，加上法國仍然有一定實力，嚴格來說，英格蘭錯過了上屆世界盃和歐國盃的最佳奪冠時機。

但球員的質素，加上領隊的激情和戰術，英格蘭國家隊應該有能力保持強勢，能否一償宿願，就要看杜曹的本事了。

對杜曹來說，執教從來不是問題，問題來自於英格蘭球迷和媒體的質疑，尤其杜曹原籍是英格蘭人的世仇德國人，《每日郵報》更以「英格蘭最黑暗的一天」作為頭條來報導他上任，可見英格蘭人的排外心理。

本週焦點

利物浦大戰車路士，主場利物浦看高一線，畢竟防守更出色，對比神經刀車路士，贏面更高。

今季的利物浦最令人驚喜的是防守質量大提升。包括被射門次數，在7場聯賽過後，僅被射門64次，比上季同期超過100次，大減4成。

同一時間，在自己的禁區內被射門，利物浦只有約58%，是聯賽第二佳，證明今季防守的確穩健。

那邊廂的車路士，雖然表現有進步，但又正因為年輕球員多，表現飄忽，可以一場大勝，下一場失分，非常海鮮波。

今場車路士作客，加上紀律性不及利物浦，要贏應該有難度；利物浦經驗豐富，而且踢法更機動，今場應該可全取三分。

七輪過後，從數據看，利物浦和車路士不相伯仲：射門次數是101對96，中目標次數是44對41；但防守上，零失球是5對2，證明利物浦更穩定可靠。