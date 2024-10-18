1周部署｜陳政深：內地三頭馬車數據勝預期 恒指可再拾級而上？

嘉賓：艾德金融聯席董事 陳政深

內地三頭馬車數據均勝預期，9月社會消費品零售按年增長加快至3.2%，全國規模以上工業增加值按年增5.4%，前三季全國固定資產投資按年則增3.4%，數據表現佳主要受季節性因素影響，抑或內地一系列措施開始見效？恒指終止四連跌，日內升幅更一度擴大至逾800點，政策相關利好消息炒作仍未完？踏入業績期，下周港交所(00388)將放榜，第三季業績可有憧憬？

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