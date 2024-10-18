Xiaomi 14T Pro加入Leica相機 + AI功能，賣$4,599較同級旗艦手機具優勢！

小米近期推出了14T系列旗艦手機，以Leica相機及AI功能為最大特色。整個系列分别有14T Pro及14T兩款，其中以14T Pro擁有較強勁的規格，定價$4,599起即能入手。

14T Pro備有灰、黑、藍三色，也提供512GB及1TB版本。手機具有IP68等級防水和防塵功能，機身用上金屬框架，官方稱抗彎曲和損壞能力比上代提高了116%，機背亦用上3D曲面設計來加強手感。手機配有2,712 X 1,220解像度的6.67吋AMOLED熒幕，支援144Hz刷新率、12bit色彩及DCI-P3色域顯示，更支援Dolby Vision、HDR 10+及最高4,000nit亮度等，提供一流的顯示質素。

14T Pro熒幕上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

機身用上金屬框架，機背亦用上3D曲面設計來加強手感。

14T Pro搭載三個Leica Summilux主鏡頭，可涵蓋五個從15mm到120mm的焦段。

14T Pro搭載MediaTek Dimensity 9300+處理器，配合3D IceLoop 系統散熱管理，提供了極高的效能，安兔兔測試有163萬多分。另一方面，14T Pro內置5,000mAh電池，更是小米T系列首款支援無線充電的手機，支援50W無線充電及120W HyperCharge，官方稱19分鐘內能為手機充滿電。

14T Pro搭載三個Leica Summilux主鏡頭，包括5,000萬像素主鏡頭、5,000萬像素長焦與1,200萬像120°超廣角，可涵蓋五個從15mm到120mm的焦段。其中主鏡頭支援ƒ/1.6光圈及採用 1/1.31 吋的Light Fusion 900 感光元件，提供了13.5EV高動態範圍及雙原生 ISO Fusion Max，能拍攝更細緻的影像及捕捉比上代多32%的光線。此外，手機也擁有小米AISP，可提升動態範圍兼降低畫面雜訊。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。



機頂設有紅外線埠，可配合應用程式作遙控器。

USB Type-C介面設於機底，支援120W有線HyperCharge快速充電。

14T Pro支援雙卡雙待，惟不設記憶卡插槽。

AI是14T系列的新增功能，除了有耳熟能詳的Circle to Search功能外，手機本身也內置AI 語音繙譯、可將記事內容自動生成內容摘要的AI記事本、將語音轉成文字的AI 錄音機，以及自動生成字幕的AI 字幕功能，最重要是這些功能均支援廣東話。在媒體處理方面，14T系列也提供不同的AI功能，如AI剪片、AI影像編輯及AI人像功能等。

至於同系列的14T，其外型設計及功能與14T Pro相同，並備有12GB + 256GB及12GB + 512GB兩款。主要分别在於尸14T用上MediaTek Dimensity 8300-Ultra處理器及不支援無線充電，而手機同樣擁有三鏡頭，繼有5,000萬像素Sony IMX906感光元件主相機、5,000萬像素50mm長焦，以及1,200萬像素120°超廣角鏡頭，至於其他規格與14T Pro相同。惟定價只是$3,499，有較高的性價比。

14T Pro提供最高5倍光學及30倍數碼變焦，也支援13.5EV高動態範圍。

內置AI影像編輯功能，包括有AI修除 Pro 可移除不需要的元素。

AI記事本可將記事內容自動生成內容摘要。

14T Pro搭載MediaTek Dimensity 9300+處理器，提供了極高的效能，安兔兔測試有163萬多分。

14T Pro的主鏡頭支援ƒ/1.6光圈及採用 1/1.31 吋的Light Fusion 900 感光元件，可拍攝有水準的相片。

總結

14T系列定價吸引，尤其是1TB版本的14T Pro定價只是五千元有找，加上一流的規格及Leica相機，相同於同級的旗艦手機有價格上的優勢。同時，小米也提供了一系列購買優惠，包括有額 外12個月保修、6個月碎屏保修、機場貴賓室服務及其他網上服務，總值已經接近$3,000。

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：2,712 x 1,220像素，6.67吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素主鏡頭 + 5,000萬像素長焦 + 1,200萬像120°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：160.4 x 75.1 x 8.39毫米

重量：209克

售價：$4,599 (512GB) / $4,999 (1TB)

查詢：小米 3077 3620