超級月亮｜今年最光「獵人月亮」 昨起一連3晚都可以欣賞到

昨晚回家的時候，大家有無留意到月亮又大又圓呢？原來繼中秋節之後，連續兩個月都有超級月亮Super Moon！由昨晚（10月17日）開始出現，美國NASA指將會連續3晚都可以看到，即是今晚（10月18日）及明晚（10月19日）都可以欣賞到今年最光的一個超級月亮。

2024件共有4次超級月亮，第3次在10月，又被稱為「獵人月亮」（Hunter’s Moon），這次是本年最大最光的一次，比其他超級月亮大14%及光30%，所以肉眼都可以輕易見到其分別！昨晚天氣不錯，有很多攝影發燒友都把握機會到不同地方去拍照！

得獎攝影師Deric昨晚拍到的超級月亮。（圖片來源：Facebook@Deric Siu）

Rosewood酒店加上Super Moon，很有美國曼克頓的感覺！（圖片來源：Facebook@Deric Siu）

「獵人月亮」是今年最大最光的超級月亮。（圖片來源：Facebook@Deric Siu）

下次超級月亮將於11月15出現

如果昨晚錯過了的話，今晚（10月18日）及明晚（10月19日）都可以欣賞到今年最光的一個超級月亮。而本年度最後一次的超級月亮，將會於11月15出現，名字叫「河狸月」（Beaver moon）。

香港電台於昨晚在Facebook直播「2024最大超級月亮」，用上摩天輪做前景，構圖浪漫。（圖片來源：Facebook@香港電台視像新聞）