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18/10/2024

《施政報告》中的魔鬼細節

#政是有心 #文體旅局 #楊潤雄 #李家超 #施政報告 #謝展寰 #政情 #港聞娛樂 #香港經濟發展
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　　特首李家超在今年《施政報告》三次點了文體旅局的名，竟然有傳媒說是有讚有彈，似乎有保駕護航之意。

 

　　先看看特首在今年《施政報告》的附件。

 

　　他指出在2023年的《施政報告》為指定項目訂立了150個指標（包括績效指標KPIs），其中73個是全新指標，貫徹「以結果為目標」的政府文化，幫助他監察工作進度和成效。

 

　　好了，一年過去，他要埋單計數。

 

　　於是他審視了指標的落實情況，包括完成執行項目（其中包含幾項中期進度有延遲但現已完成的項目）、符合進度項目，更有超額完成的項目（例如搶人才）。

 

特首李家超在今年的《施政報告》，審視去年訂立的150個指標落實情況。（Sam攝）

 

　　很明顯這是讚賞搶人才的成效，但那些做不到及未能按原定指標完成的項目又如何呢？

 

　　有六項至今未能按原定指標完成執行，他列出該六項未能按原定指標完成的項目，並稱是有可接納的理由。即是說他接受項目未能完成的理由，不追究責任。這亦為他自己製訂的所謂績效指標設下台階。

 

　　之後，他改變語調，說去年《施政報告》提出的《文藝創意產業發展藍圖》，因應藝文界的不同意見和社會經濟的變化，文體旅局需時就擬稿作改動以切合業界長遠發展，未有如期公布。

 

　　即是說《文藝創意產業發展藍圖》未能完成，原因是藝文界有不同意見。這很正常，坊間也好、專業界別也好，對政府政策總有不同意見。然而，彙集匯總是AO強項，不可能因而拖慢了進度。

 

　　由此推測，未有如期公布的理由是社會經濟發生根本性變化，文體旅局未能適時反映，所以才出現這一句「需時就擬稿作改動以切合業界長遠發展」了。

 

　　特首說他已指示文體旅局局長必須盡快完成這項工作，目的是要給市民感到他是強勢領導，知道問題所在，要求下屬跟進處理。

 

　　他說雖然文體旅局在本屆政府上任時才成立，職務範圍廣、工作量大，但必須實踐「以結果為目標」，以符合公眾期望。他說自己會監察進度，期間文體旅局可尋求指導和協助。

 

　　這反映他已「責成」文體旅局局長，必須盡快完成工作。為免怕人「過分解讀」，「誤會」他批評文體旅局局長，於是又說文體旅局成立日子短，職務範圍廣、工作量大，但一句「以結果為目標，符合公眾期望」又露了底，這不是間接批評文體旅局不符合公眾期望嗎？

 

文體旅局局長楊潤雄被質疑工作不符合公眾期望（政府新聞處圖片）

 

　　最後，他說自己會監察進度，期間文體旅局可尋求指導和協助。這表示之前文體旅局並不跟從進度，他決定自己親手抓；又暗示文體旅局此前並沒有及時向特首報告，所以才「提點」文體旅局局長可尋求指導和協助。

 

　　148個字，講文體旅局三次，點名文體旅局局長一次，目的何在？

 

　　講一則虛構故事：

 

　　警方得到線報，出動飛虎隊包圍賊人的鐵竇，由於地點貼近民居，消防員、救護車全部到場，連記者都收到風，派了攝製隊現場直擊報道。

 

　　負責的指揮官信心滿滿，認為可以將賊人一網成擒。警務處處長也準備在拘捕行動之後接見媒體，宣告大功告成。

 

　　怎知，賊人逃脫，而且還失去幾把警槍。指揮官不知發生了甚麼事，說原因不明。如果你是警務處處長，你會怎樣對待這個指揮官？

 

　　肯定拍枱大罵吧！還有即時燉冬菇，掉去沙頭角駐守。

 

　　環境及生態局局長的垃圾徵費計劃臨門撻Q，卻可以全身而退，而楊潤雄卻在特首的《施政報告》上受盡壓力。雖然對楊潤雄沒有好感，認為他沒膊頭欠承擔、能力不濟，特首這樣說他，實在大快人心，但相比於謝展寰，特首如果要對楊問責的話，第一個應該被問責的應是謝展寰。

 

　　究竟這148字目的何在？展示自己強勢？替楊潤雄找藉口？還是替自己未能交足數找理由？

 

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