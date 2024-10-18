  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

18/10/2024

東京米芝蓮2025｜新增1間三星米芝蓮餐廳 《摘星廚神》木村拓哉親身頒獎！東京贏巴黎 成全球最多星星餐廳城市

#黑白大廚 #木村拓哉 #摘星廚神 #米芝蓮 #SEZANNE #日本米芝蓮 #MOSU #安成宰 #三星米芝蓮 #米芝蓮餐廳 #東京米芝蓮 #東京米芝蓮2025
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　最近很多人沉迷追看Netflix的《黑白大廚》，當中的評審安成宰爆紅，原來他是韓國唯一米芝蓮三星餐廳MOSU的主廚，不過因為財務問題，MOSU於已經結業，轉句話說，即是全韓國一間三星米芝蓮餐廳都沒有！而南韓的死敵東京，就剛剛在昨日（10月17日）公布了最新的米芝蓮名單，今年更新增了1間三星米芝蓮餐廳，在電視劇中飾演法國料理廚神的木村拓哉，更出席發佈會頒獎給新鮮出爐的三星米芝蓮主廚！

 

　　《東京米芝蓮2025》有15間新餐廳摘星，共有12間三星米芝蓮、26間兩星米芝蓮、132三星米芝蓮餐廳，總數共有170間，成為全球最多星星餐廳城市！巴黎原來只得132間，三星有10間，比東京少兩間！今年新登場的三星米芝蓮餐廳是位於東京丸之內Four Seasons Hotel的法國餐廳SÉZANNE，於2021年開業，同年取得一星米芝蓮，翌年開始是兩星，今年獲得三星，非常厲害！

 

木村主演的電影版《摘星廚神‧巴黎》將於12月30日在日本上映，昨天出席 《東京米芝蓮2025》發佈會，親自頒獎給新鮮出爐的三星米芝蓮主廚Daniel Calvert！（圖片來源：IG@michelinguide）

 

SÉZANNE的主廚Daniel Calvert（前排中間）跟他的團隊。（圖片來源：IG@chezcalvert）

 

$5,252嘗新登場三星米芝蓮大閘蟹白松露宴

 

　　每年秋天，SÉZANNE都會推出「大閘蟹白松露宴」，選用上海大閘蟹及意大利Alba白松露炮製出多道法式料理，今年於10月23日開始供應，每位101,200円（約$5,252），已包括稅及服務費，喜歡「追星」的美食家，快點訂位！

 

新三星米芝蓮餐廳SÉZANNE的「大閘蟹加白松露宴」，每位101,200円（約$5,252）。（圖片來源：IG@sezannetokyo）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】特首發表最新一份施政報告，你是否滿意？你最滿意邊項措施？► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#黑白大廚 #木村拓哉 #摘星廚神 #米芝蓮 #SEZANNE #日本米芝蓮 #MOSU #安成宰 #三星米芝蓮 #米芝蓮餐廳 #東京米芝蓮 #東京米芝蓮2025
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk