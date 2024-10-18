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18/10/2024

10月新蛋糕推介︱呢間聯乘宇治抹茶芝士蛋糕超人氣！邊款LadyM千層蛋糕回歸？紫薯 x 栗子蛋糕新品上市！酒店「粉紅十月」蛋糕打卡靚 即睇10大蛋糕推介＋價錢

#日本 #京都 #千層蛋糕 #芝士蛋 #祇園辻利 #人氣LadyM #紫薯 #栗子 #粉紅十月 #普洱茶 #焙茶 #尖沙咀凱悅 #網購 #茉莉花茶 #FoodNews #宇治抹茶 #蛋糕 #美食
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Text: Eunice Chow

　　蛋糕控今個月應該好忙，因為10 月坊間不少餅店推出不同款式期間限定的蛋糕。抹茶控必食日本京都高級抹茶品牌「祇園辻利」聯乘系列，還有當造的紫薯、栗子口味蛋糕，如果你是焙茶、普洱茶、茉莉花茶的fans，不妨一試這些創新口味蛋糕，即睇10大蛋糕推介＋價錢！

 

10大蛋糕推介︱1 A-1 x祇園辻利聯乘 宇治抹茶梳乎厘芝士蛋糕

 

　　抹茶控必食！A-1 Bakery 與日本京都高級抹茶品牌「祇園辻利」聯乘系列【第二彈】來了，新推出幾款期間限定宇治抹茶蛋糕系列，全系列產品採用祇園辻利的宇治抹茶為原材料，其中網購限定款式 — 宇治抹茶和香朱古力蛋糕更已售罄，好誇張！仍可訂購的還有宇治抹茶梳乎厘芝士蛋糕，蛋糕以祇園辻利製作的抹茶朱古力甘納許（Ganache）忌廉包裹著，混合了祇園辻利抹茶的北海道LUXE忌廉芝士幕斯，入口即融。

 

A-1 x 祇園辻利宇治抹茶梳乎厘芝士蛋糕(15cm) $258（圖片來源︰A-1 Bakery）

 

　　內層的忌廉芝士梳乎厘及朱古力海綿蛋糕口感綿軟，再配搭日本丹波黑豆及可可粒殼的點綴，提升蛋糕的層次及口感，抹茶控必試！

 

（圖片來源︰A-1 Bakery）

 

同場加映！A-1 Bakery ✕ 祇園辻利宇治抹茶冬甩boxset

 

　　品牌於網店推A-1 Bakery x 祇園辻利宇治抹茶冬甩（6件裝）包括：宇治抹茶朱古力麻糬多得環 x3、宇治抹茶千層酥冬甩 x3，供應期只至2024年11月13日！

 

A-1 Bakery ✕ 祇園辻利宇治抹茶冬甩（6件裝）網購價$135（原價$144）（圖片來源︰A-1 Bakery）

 

　　於店鋪單購宇治抹茶朱古力麻糬多得環亦得！多得環夾層塗滿了以祇園辻利宇治抹茶製作而成的抹茶吉士醬，微甜甘香，軟糯的麻糬好QQ，面層沾滿了祇園辻利的宇治抹茶朱古力醬，抹茶香濃勁rich！

 

【期間限定】A-1 x 祇園辻利宇治抹茶朱古力麻糬多得環 $24（圖片來源︰A-1 Bakery）

【期間限定】A-1 x 祇園辻利宇治抹茶千層酥冬甩 $24（圖片來源︰A-1 Bakery）

 

A-1 Bakery蛋糕預訂

 

下一頁：金秋栗子蛋糕推介

 

 

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