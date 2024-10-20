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20/10/2024

歐洲央行加快減息步伐

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　上周，央行仍是資本市場的聚焦點，不過主角不是美國聯儲局，而是歐洲央行和中國人民銀行。歐央行再次降息25點，它對未來的經濟表述令市場相信ECB要加快降息步伐，歐元匯率下挫。中國央行推出了新的刺激措施，重燃了資金對股市的期望。日本銀行表明不急於加息，日圓對美元匯率重上150。美國的零售資料再次展現消費的韌性，美股繼續上揚。伊以危機看來不至於進一步升級，原油價格回吐。黃金白銀價格紛創紀錄。

 

　　歐央行上周下調政策利率25點至3.25厘，在本周期第三次減息本身在市場預料之中，也早已反映在資產價格上。然而，行長拉加德在記者會上所展現出的「鴿聲」，卻比資金所料的更嘹亮。拉加德坦言「非通脹」（注意，刻意迴避了通縮兩個字）正在很好地進行中，「當然改善了我們的信心」、「我們有沒有打斷通脹的脖子？還沒有；是不是在打斷脖子的過程中？是的」。

 

　　這是歐洲貨幣當局在本周期描述控制物價前景問題上最肆意的表達。拉加德有底氣對通脹前景感到樂觀，歐元區通脹9月已經回落到1.7%，3年多來第一次物價指數下降到政策目標之下。如果能源價格不出現巨大反彈，歐央行與通脹之間的搏鬥已經接近尾聲，只需要一點時間讓服務業工資上漲回落。

 

　　對於歐洲，經濟挑戰已經從控制物價轉向維持增長和消費了。歐央行26個理事國中，大多數都擔心經濟活動會比之前估計的更弱，而一系列前瞻性指標也的確指向增長失速，這是ECB在未見大的資料惡化的情況下，9月減息後直接再降息一碼的背後邏輯。從期貨市場的定價看，現在資金預計歐洲在12月和明年1月再連續兩次降息，每次25點。

 

9月歐元區通脹回落至1.7%，3年多來首次在政策目標之下。(AP)

 

　　歐洲經濟中，旅遊業佔比較大的國家經濟狀況還好，但是像德國那樣依賴出口的就舉步維艱。她們不僅受到全球需求萎縮的衝擊，承受著能源危機後重化工業產業鏈轉移壓迫，更遭遇被貶值日圓加持的日本企業的打擊。這種三重打擊，在德國身上表現得非常明顯，也使歐洲整體經濟停留在極低增長水平，隨時可能陷入衰退。

 

　　歐央行必須盡快將政策利率調向中性水平，甚至歐元匯率因此走貶也在所不惜。其實，在能源價格不大升的情況下，匯率貶值也許是她們所願，也許是與日本競爭所需要的，而且是寬鬆本土貨幣環境的正解。以前有能源危機，歐央行不願進一步加重通脹的壓力，如今燃料價格已經大幅回落，束縛政策的限制已經解除。

 

　　歐元匯率在本月貶值超過2%，其中大部分發生在ECB會議之後。歐洲經濟的弱勢Vs美國經濟的強勢、ECB的鴿派表態和聯儲局正常碼減息，令市場重新評估兩者之間的基本面此消彼長。筆者認為目前的架構令兩家央行各得其所，強美元利好海外資金流入，拉起美元資產價格，而弱歐元利好歐洲修復出口競爭力，紓緩通縮壓力。

 

　　最近特朗普交易捲土重來。民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人特朗普仍在纏鬥之中，民意調查多數顯示賀錦麗在全國調查中略微領先，但基本上在誤差範圍之內。賭博網站則顯示特朗普有5至6點的領先優勢，不過賭盤一般比較波動。9月底兩人直播辯論後，華爾街就從特朗普交易轉為賀錦麗交易了，這次轉身頗為突然。

 

　　賀錦麗突然失寵、特朗普重受青睞，和拜登政府處理颶風賑災和中東危機不當有關，也和生活成本一路上揚有關，賀錦麗在福克斯電視台採訪中的表現也令部分觀眾失望。

 

　　特朗普交易，顧名思義就是可以直接受惠於特朗普當選的資產。特朗普主張削減監管、調低稅率、加增關稅和控制非法移民。他的主張對財政赤字、通脹、銀行、科技巨企和債券市場均有很大的影響。1950年後美國總共有18次總統選舉，白宮10次易手，很難想到有哪場選舉像今年那麼牽一髮動全身的。

 

　　對於華爾街，2016年選舉中特朗普贏出，是一個巨大的意外，這次應該不是。美國法庭甚至判決，允許對選舉結果對賭，其中一個理由是這樣可以給機構投資者一個對沖的機會。

 

　　特朗普交易這次聚焦在以下幾個方面：1）他主張大幅減稅，但沒有給出平衡預算的具體方案，財政赤字民間觀察機構預計特朗普政策在未來可能製造出的赤字，比賀錦麗的超過一倍，這對美國國債明顯不利；2）特朗普揚言對中國進一步增加關稅，並可能對盟國動手，這不僅令全球貿易受到打擊，還增加通脹壓力，不利消費情緒和零售行業；3）特朗普團隊確認支持強美元，令日圓、歐元、英鎊走弱；4）特朗普對替代能源興趣不大，傳統油氣重受青睞；5）特朗普支持比特幣。

 

　　本周焦點為中國經濟與市場刺激的後續動作。除此之外，日本CPI（預計反彈）和聯儲局褐皮書（反映颶風衝擊）也值得關注。俄羅斯央行起碼加息100點，甚至更多。

 

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