替港股大時代作結案陳詞？

早前港股大幅波動，有幾天錄得數千億元成交額，數天內大升兩三成，曾一度成為今年全球升幅最大指數，後來卻來個反高潮。看港交所(00388)股價，由山腳升到山頂，如今跌到山腰位置，算是一個港股大時代。期間有網友問我意見，但我一直沒有討論今次市況，原因主要有幾個。

首先，這次港股大升大跌，明顯與基本面無關，是資金與政策主導，理解這些形勢並非價值投資者的強項所在。作為散戶，只靠看看消息與二手評論去理解事情始末，自然落後於人，沒有任何優勢可言，因而避而不談為妙。

見股市大升時，其起動因素與背後動機未明，全城只在猜想中。記得有中央大水漫灌之說，但又有人指「南向通」並未反映此事。同時亦有指不少外資基金急於平倉及增加中港投資，那是否代表外資回潮呢？政策方面，若如金融海嘯時中央推出4萬億救市方案，出大招後將迎來長期升浪，但今時今日，中央真的會救市嗎？為何要救市？中央前後作了兩次發布會，不見有實際行動，政策背後動機如何，還是看不透。

在資金與政策主導下，港股大升後又急跌。(Shutterstock)

還有一個奇怪現象，有報道指不少散戶在追入，內地還出現人龍排隊開股票戶口，但同一時空，內地企業大股東趁機沽出自己公司股票。正所謂「春江水暖鴨先知」，若中央真的有確實有效的政策出台積極救市，何解內地企業大股東在沽貨呢？

股市現象很有趣，當氣氛差的時候，股市內的人所看見的全都是差；當氣氛好的時候，每個人都樂觀起來。或者技術一點看，不少投資者的買入行為，來自股價上升，而買入行為又促成股價上升，股價上升又再引來更多的買入行為，股市因而愈升愈狂，把這邏輯反轉來看待大跌市也差不多。

大時代初時股市大升一浸，能否使過去的負面循環逆轉呢？值得先靜心觀察。有如一架老爺車，死火後，靠自己起動不了，要落車推一推，這一推能否令這老爺車再次行走呢？這需要時間觀察，未有結果之前，多說都只是猜估。投資不用跟車太貼，亦無需要。有時候，動作遲一步、慢半拍，風險反而更低。尤其，港股本來都算極便宜，即使急升了兩三成之後，其實也相當便宜，無必要急於跟風追貨。

基於以上謎團，還是先靜心觀察。反正作為價值投資者，習慣性地不會參與瘋狂的派對。今次大時代完了沒有？或者這時評論仍是太早。個人立場都想這個大時代可以繼續，並非從投資的角度想，而是這市場實在悶到透頂，波濤洶湧更精彩。