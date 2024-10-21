  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

21/10/2024

替港股大時代作結案陳詞？

#財識兼收 #港股 #投資 #理財智慧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前港股大幅波動，有幾天錄得數千億元成交額，數天內大升兩三成，曾一度成為今年全球升幅最大指數，後來卻來個反高潮。看港交所(00388)股價，由山腳升到山頂，如今跌到山腰位置，算是一個港股大時代。期間有網友問我意見，但我一直沒有討論今次市況，原因主要有幾個。

 

　　首先，這次港股大升大跌，明顯與基本面無關，是資金與政策主導，理解這些形勢並非價值投資者的強項所在。作為散戶，只靠看看消息與二手評論去理解事情始末，自然落後於人，沒有任何優勢可言，因而避而不談為妙。

 

　　見股市大升時，其起動因素與背後動機未明，全城只在猜想中。記得有中央大水漫灌之說，但又有人指「南向通」並未反映此事。同時亦有指不少外資基金急於平倉及增加中港投資，那是否代表外資回潮呢？政策方面，若如金融海嘯時中央推出4萬億救市方案，出大招後將迎來長期升浪，但今時今日，中央真的會救市嗎？為何要救市？中央前後作了兩次發布會，不見有實際行動，政策背後動機如何，還是看不透。

 

在資金與政策主導下，港股大升後又急跌。(Shutterstock)

 

　　還有一個奇怪現象，有報道指不少散戶在追入，內地還出現人龍排隊開股票戶口，但同一時空，內地企業大股東趁機沽出自己公司股票。正所謂「春江水暖鴨先知」，若中央真的有確實有效的政策出台積極救市，何解內地企業大股東在沽貨呢？

 

　　股市現象很有趣，當氣氛差的時候，股市內的人所看見的全都是差；當氣氛好的時候，每個人都樂觀起來。或者技術一點看，不少投資者的買入行為，來自股價上升，而買入行為又促成股價上升，股價上升又再引來更多的買入行為，股市因而愈升愈狂，把這邏輯反轉來看待大跌市也差不多。

 

　　大時代初時股市大升一浸，能否使過去的負面循環逆轉呢？值得先靜心觀察。有如一架老爺車，死火後，靠自己起動不了，要落車推一推，這一推能否令這老爺車再次行走呢？這需要時間觀察，未有結果之前，多說都只是猜估。投資不用跟車太貼，亦無需要。有時候，動作遲一步、慢半拍，風險反而更低。尤其，港股本來都算極便宜，即使急升了兩三成之後，其實也相當便宜，無必要急於跟風追貨。

 

　　基於以上謎團，還是先靜心觀察。反正作為價值投資者，習慣性地不會參與瘋狂的派對。今次大時代完了沒有？或者這時評論仍是太早。個人立場都想這個大時代可以繼續，並非從投資的角度想，而是這市場實在悶到透頂，波濤洶湧更精彩。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】特首發表最新一份施政報告，你是否滿意？你最滿意邊項措施？► 立即投票

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#財識兼收 #港股 #投資 #理財智慧
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk