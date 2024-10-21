  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

21/10/2024

【FOCUS】金價高處未算高，有人歡喜有人愁

#山東黃金 #債務 #周大福 #六福珠寶 #紫金礦業 #招金礦業 #周生生 #赤峰黃金 #老鋪黃金 #紐約期金 #黃金 #比特幣 #金價
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　8月2500美元、9月2600美元、10月2700美元，說的正是迭創新高的現貨金價；與此同時，全球基準的紐約期金周一（21日）亦觸及2747.8美元歷史新高，年初至今累計漲幅達32%，跑贏納指100、標普500，榮膺僅次比特幣（64%）的最佳表現資產亞軍。面對高處未算高的金價，有人歡喜有人愁。

 

亂世＋債務，加持金價

 

　　回看年初至今升勢，如果說首季的最大功臣是各國央行，全球官方黃金儲備期間勁增290噸，錄2000年以來同期最大增幅，那麼自二季度以來，伊朗4月空襲以色列，以色列9月空襲黎巴嫩，再到最新以色列直接與伊朗「開片」如箭在弦，正正應了「亂世藏金」的信條。即使中國央媽已連續5個月按兵不動，都無礙期金、現貨金雙雙愈升愈有。

 

【FOCUS】金價高處未算高，有人歡喜有人愁

以色列在中東大開殺戒，正正應了「亂世藏金」的信條。

 
　　比「地緣緊張」更能持久加持黃金的，無疑是「債務壓頂」。看看美國本財年（截至9月）財赤錄史上第三高的1.833萬億美元水平，財政部預估全年利息總開支將破天荒突破1.1萬億美元，而中國舉債置換地方隱形債務、上調赤字率，亦是開弓沒有回頭箭。

 

金飾股哀嚎，一股獨俏

 

　　假設黃金與美元的可兌換永久成立，且具備保值功能，那麼無論是以美國M2相對美國本國黃金儲備價值計，還是以美國人均可支配收入相對黃金價格計，金價都遠未見頂。而從技術分析的角度看，倘若金價在本月底持續企於2700美元以上，而非大幅回調，2700水平將成為新的支持，並助其攀向下一個新高。高盛就預計，金價明年初將續升至2900美元。

 

【FOCUS】金價高處未算高，有人歡喜有人愁

「家裏有礦」的紫金、招金、赤峰等金礦股年初以來股價飆升。

 

　　不過，儘管金價節節攀升，但持有容易，獲利卻難，而黃金相關股票亦走勢分化。年初至今，國內金礦股一哥紫金（02899）勁升38%，招金（01818）、赤峰黃金（滬：600988）、山東黃金（01787）分別升48%、39%、21%。

 

　　相反，金飾股周大福（01929）、周生生（0116）、六福（00590）卻分別暴瀉38%、26%、28%。六福最新季報更顯示，截至9月底的財季黃金同店銷售按年跌38%。唯一的奇葩是6月登錄港股的老舖黃金（06181），「古法黃金」高端路線及高毛利令其股價連翻三倍。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#山東黃金 #債務 #周大福 #六福珠寶 #紫金礦業 #招金礦業 #周生生 #赤峰黃金 #老鋪黃金 #紐約期金 #黃金 #比特幣 #金價
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk