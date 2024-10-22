移民英國｜工黨上場後頻向中國示好？煞停大學言論自由法案、交還非洲殖民地主權！中英關係恢復緩和？

自從英國大選工黨勝出後，其對華政策一直備受外界關注，最近一場國會質詢，前首相、現任在野保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak），就國家安全議題連番向工黨現任首相施凱爾（Keir Starmer）提問，包括執政黨疑似阻撓前台灣總統訪英等，質疑工黨並未捍衛台灣民主。事實上，施凱爾在國會質詢上的表現，令外界關注工黨的對華立場，自工黨上場後，其對華政策非但不強硬，更被指頻向中國示好，其中一項備受爭議的舉措，是煞停上任保守黨政府去年通過的《高等教育（言論自由）法案》。

煞停大學言論自由法案怕得罪中國？

上任保守黨政府於去年通過的《高等教育（言論自由）法案》，是針對中國在英國學界的影響力，包括阻止英國大學在海外設立分校及關閉英國國內的孔子學院，保障英國高等院校及其學生會的校內言論自由，確保教職員、學生及訪客，不會在校園內因發表爭議性觀點而被追究責任。

當時有評論指出，中國是不少英國高等學府的重要收入來源，暫緩法案是怕得罪中國。據了解，目前英國至少有6間大學在中國設有分校，另有7間大學在香港開辦課程，一旦法案實施，或影響英國高等院校海外分校的營運。當然亦有聲音指，在英國政府財困的形勢下，工黨希望透過煞停法案，保障英國高等學府的收入。

交還非洲殖民地主權是向中國舉白旗？

另一項備受爭議的政策，是工黨將最後一個非洲殖民地「查戈斯群島」（Chagos Archipelago）主權歸還毛里裘斯。該位置極具戰略意義，雖然交還協議保住了基地使用權，但英國國內傳出批評聲浪，認為是向中國勢力舉白旗。查戈斯群島多年來一直租借給美國，在兩次海灣戰爭和阿富汗戰爭期間，該島被美國政府用作其海軍艦艇和遠程轟炸機的軍事基地。

英國高等法院及國際法庭多次頒布判決，指英國政府驅逐查戈斯群島原住民屬非法行為。2019年，中國及另外115國於聯合國大會完成表決，要求英國放棄該島的主權。保守黨政府去年曾表示不同意英國高等法院的判決而拒絕交還主權；今年由工黨執政，首相施紀賢7月上任時，曾表示會優先處理查戈斯群島主權交還問題，以遵守國際法，當時惹保守黨不滿。保守黨安全議題發言人董勤達（Tom Tugendhat）曾表示，該協議可能讓中國增加在印度洋的據點。毛里裘斯有機會向中國尋求援助，令查戈斯群島的使用權變得更複雜。

未向中國電動車加徵關稅

對於歐盟決定對中國電動車加徵關稅，英國貿易大臣最近表態，不打算追隨歐盟，理由是英國企業尚未提出指控，未要求英方展開調查。此舉被外界視為「親中」，將短期經濟利益置於英國價值觀之上。

因為工黨在對華政策上的種種舉措，令在野黨黨員在國會質詢上，批評執政黨對華立場不強硬，並促請英國外相林德偉（David Lammy）在訪華期間就台灣及香港的人權問題發聲。

工黨在對華政策上「戰略模糊」，並希望達成經濟合作的取態，正正反映英國經濟問題相當嚴重，冀透過外交政策促進國家經濟；自脫歐後，英國在經濟政策上一直有意向歐盟靠攏，惟未見成效，故向中國入手。在中美關係交惡的形勢下，相信工黨將繼續維持「戰略模糊」，尤其美國大選將至，一直主張對華強硬的特朗普（Donald Trump）有機會成為下屆總統，在此國際形勢下，需要較高明的外交手腕，才能與美國保持良好關係，同時促進中英經濟合作。