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22/10/2024

KK星期二｜前瞻車企10月銷量｜核電股可睇高一線？｜中芯炒作見尾聲？

#元宇證券 #林嘉麒 #00981 #直播 #恒生指數 #hot talk 1點鐘 #KK星期二 #新能源車股 #中芯 #中廣核礦業 #01164
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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　恒指半日升107點，一眾車股跑出，內地十一假期車市火熱，多間車企訂單量創新高， 在「金九銀十」行業旺季下，預料車企本月銷情樂觀？AI用電需求增，科企望推動在美國部署小型模組化核反應爐，刺激美股多隻核電股近日衝高，中廣核礦業(01164)早後曾飆近24%，股價可繼續看高一線？近期有資金入場炒作晶片股，惟中芯股價周一（21日）倒跌配合大成交，今早（22日）輕微靠穩，炒作或見尾聲？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=jHnxBymy3JA

 

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