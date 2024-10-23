不少劏房戶本來是有公屋的

在最新的《施政報告》，特首用了不少篇幅講及劏房，甚至連名都改埋，叫「簡樸房」。老實說，我比較喜歡劏房，簡樸房的名字太優雅，好似一個無得食的人被人話正在節食。不過無論如何，簡樸就簡樸啦，無乜所謂。

有人問點解有大約21萬人要住劏房，而且已經住了很久，點解政府唔安置那些劏房戶。唔講大家可能唔記得，劏房是一個惠民政策的副產品。首任特首董建華在上任之後，非常仰慕新加坡的組屋政策，令到所有合資格的新加坡市民都能夠擁有自己組屋，於是邯鄲學步，將公屋以非常低廉的價格出售，令到不少根本無資格買樓的公屋居民突然間變成業主，適逢樓價上升，不少當日以十多萬買入的公屋單位，能夠以300萬至400萬賣走。那些公屋租戶做了短暫業主之後，不但再次變成無殼蝸牛，甚至連公屋租戶的資格也消失，有不少最後流離失所，能夠做劏房戶已經算唔錯，不少更加要露宿街頭，董特首想也想不到。

要阻止劏房戶急劇增加，首要停止出售公屋。(Shutterstock)

每一任特首在任期間，一定會在某一份《施政報告》提及如何解決劏房問題，不過唔知點解好似永遠解決不了，愈來愈多劏房戶，今次的《施政報告》已經算有比較實際的辦法。其實，要劏房戶不再急劇增加，首先就要停止出售公屋，否則，劏房戶只會增加，不會減少。就算停止出售公屋，都唔算解決了劏房問題，只是將解決問題的時間延長。

很多人成為劏房戶，是過度消費的結果。當公屋租戶以十多萬買入自住的公屋單位之後，便會向財務公司貸款用作消費，那些業主根本沒有還錢能力，只能靠貸款金額不斷上升，以貸還債，當他們不能支付利息，財務公司便會沒收他們的公屋單位，最後變成劏房戶，甚至流落街頭。而事實上，不少劏房戶是怨恨董特首的，如果公屋不能出售，他們亦未至於要做劏房戶。