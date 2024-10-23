  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    傾力救市
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

23/10/2024

不少劏房戶本來是有公屋的

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #劏房 #施政報告 #公屋 #看透樓市 #過度消費 #貸款
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　在最新的《施政報告》，特首用了不少篇幅講及劏房，甚至連名都改埋，叫「簡樸房」。老實說，我比較喜歡劏房，簡樸房的名字太優雅，好似一個無得食的人被人話正在節食。不過無論如何，簡樸就簡樸啦，無乜所謂。

 

　　有人問點解有大約21萬人要住劏房，而且已經住了很久，點解政府唔安置那些劏房戶。唔講大家可能唔記得，劏房是一個惠民政策的副產品。首任特首董建華在上任之後，非常仰慕新加坡的組屋政策，令到所有合資格的新加坡市民都能夠擁有自己組屋，於是邯鄲學步，將公屋以非常低廉的價格出售，令到不少根本無資格買樓的公屋居民突然間變成業主，適逢樓價上升，不少當日以十多萬買入的公屋單位，能夠以300萬至400萬賣走。那些公屋租戶做了短暫業主之後，不但再次變成無殼蝸牛，甚至連公屋租戶的資格也消失，有不少最後流離失所，能夠做劏房戶已經算唔錯，不少更加要露宿街頭，董特首想也想不到。

 

要阻止劏房戶急劇增加，首要停止出售公屋。(Shutterstock)

 

　　每一任特首在任期間，一定會在某一份《施政報告》提及如何解決劏房問題，不過唔知點解好似永遠解決不了，愈來愈多劏房戶，今次的《施政報告》已經算有比較實際的辦法。其實，要劏房戶不再急劇增加，首先就要停止出售公屋，否則，劏房戶只會增加，不會減少。就算停止出售公屋，都唔算解決了劏房問題，只是將解決問題的時間延長。

 

　　很多人成為劏房戶，是過度消費的結果。當公屋租戶以十多萬買入自住的公屋單位之後，便會向財務公司貸款用作消費，那些業主根本沒有還錢能力，只能靠貸款金額不斷上升，以貸還債，當他們不能支付利息，財務公司便會沒收他們的公屋單位，最後變成劏房戶，甚至流落街頭。而事實上，不少劏房戶是怨恨董特首的，如果公屋不能出售，他們亦未至於要做劏房戶。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】特首發表最新一份施政報告，你是否滿意？你最滿意邊項措施？► 立即投票

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #劏房 #施政報告 #公屋 #看透樓市 #過度消費 #貸款
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎、核武與正視歷史

22/10/2024 14:39

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk