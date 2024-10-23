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23/10/2024

GLOBAL Wednesday｜前瞻Tesla第三季業績｜加國今晚或大手筆減息？｜金價終極目標位？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　加拿大央行將於23日公布議息結果，市場預計將會大幅減息0.5厘甚至更多，加拿大9月的通脹率已跌至1.6%，較央行設定2%的目標通脹率為低，加拿大於今次會議大手筆減息機會有多高？金價屢創新高，利好因素反映了多少？可否支撐金價繼續破頂？特斯拉(TSLA)將於今晚美股收市後，公布第三季度業績，要留意RobotTaxi最新進展交代？業績有何亮點？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/trWOUJ9fUGE?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:53開始 — 節目開始

 

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節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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