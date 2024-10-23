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23/10/2024

金磚峰會主辦地喀山給世人的啟示

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　今年10月22至24日，金磚峰會在俄羅斯的喀山舉行，由於俄烏戰爭仍未結束，西方焦點自然放在普京這位主人家身上，看他如何利用這個機會打造他的國際舞台。不過，國際媒體更關注首次加入金磚國家的伊朗，其總統佩澤希齊揚親自出席。自以色列向伊朗的報復計劃密件曝光後，大家都密切留意佩澤希齊揚和普京在峰會上的一舉一動，相信美以雙方最憂慮的就是俄伊兩國利用金磚組織(BRICS)加強安全合作。

 

　　事實上，這次峰會還有很多特別之處，除伊朗這個新成員外，也有沙特阿拉伯，該兩國修復關係後首度共同亮相BRICS這個國際合作平台，這可能是美國和以色列不欲見到的，她們更不欲見到的就是BRICS成員國當中，有她們的敵人，亦有她們的盟友，而且BRICS在擴大後至今，成員國總人口已佔全球接近一半，佔全球貿易20%及GDP 30%，還陸續有國家申請加入。即使按目前的實力，經濟總量算是超過由美國領導的七國集團了。

 

現時BRICS成員國的經濟總量，已超過由美國領導的七國集團。(AP)

 

　　在今次峰會中，俄方作為主辦單位，積極推動建立新的全球金融支付系統，名為「金磚之橋」，以透過去美元化，避過西方制裁威脅，同時又可奪回不再依靠西方的經濟主導權。因此，有評論不禁問，BRICS逐漸形成一個可以抗衡西方的全球南方代表組織，這將會成為新世界秩序的重心嗎？

 

　　不過，BRICS內部也不是全然團結，成員國之間亦有各懷鬼胎者，最明顯的是中國和印度，她們互相爭做全球南方盟主之心昭然若揭，而兩國之間其實一直存在不少私怨，致使美國利用這點拉攏印度抗衡中國，打造她的亞太區戰略。另外，土耳其作為北約成員國，其總統埃爾多安在今次峰會已表明有意加入BRICS，所以說BRICS變得愈來愈複雜有趣了，相信美國也愈來愈不知如何處理這個組織。

 

國家主席習近平和印度總理莫迪（左），同出席金磚峰會。(AP)

 

　　目前的世界就是在眾多勢力下互相拉攏和合作，也在互相挑戰和傾軋，波濤洶湧，詭秘莫測，不像喀山，從歷史中似乎學會了一些教訓，有容乃大，不知在場參加峰會的國家代表們和前來採訪的記者們，有否領會到喀山給予我們的一些啟示？

 

　　喀山曾是2018年世界杯舉行地方之一，如今再次舉辦金磚峰會這個國際級活動。我就在2018年來訪喀山這個在俄羅斯屬於很特別的千年古城，她更是俄羅斯聯邦中韃靼斯坦共和國的首府，人口雖以穆斯林為主，但兩大宗教族群——俄族東正教徒和韃靼族穆斯林，在喀山卻能夠高度融合，成為俄羅斯的典範城市，又被視為世界和平中心。

 

　　從韃靼斯坦共和國的存在，可見俄羅斯比歐洲對穆斯林更見包容。現今在俄羅斯1.4億人口中，有接近2000萬穆斯林。而有關當局預測，不到兩年後，穆斯林人口將佔俄羅斯人口的五分之一；再過30年，俄羅斯的穆斯林人口大有可能超過俄裔人口。

 

喀山的俄裔人與穆斯林和平共處，城內有美輪美奐的清真寺。(Shutterstock)

 

　　有趣的是，俄裔人似乎已習慣了身邊有愈來愈多穆斯林，特別在喀山古城，兩族群如一家人般生活在一起，有小部分俄裔人更因與韃靼族通婚而改信伊斯蘭教。這種和平共處，可以由俄羅斯從蘇聯解體、自成一主權國後看到，這重生國家已無法承擔社會對立的代價。在領土統一政策下，聯邦中的伊斯蘭地區，很自然地被俄族人視為與俄國密不可分的一部分，伊斯蘭文化就這樣跟著成為俄羅斯多元文化基石之一。

 

　　在喀山，我見到天主教聖堂、東正教教堂、清真寺，甚至猶太會堂，可以並排安然存在，人們不分你我坐在街頭互相聊天，自成世界。這個景象似在嘲笑我們身處的紛亂世界，其實和平很簡單，為何大國們卻不願明白當中的道理？

 

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