職場女王︳滙豐新CEO新上任重組公司架構 取消強積金對沖成催命符？減省人手、精簡架構唯一出路？中高層飯碗難保？

滙控CEO艾橋智9月才上任， 2個月不到即推出大規模重組計劃，明年1月1日生效。

CEO講明，重組後部分職能重疊，無可避免有中高層離任，但盡量保持前線員工不受影響。講是這樣講，如何盡量保持？即時要減省幾多人手？大概幾多百分比有幾多人要走？如果只是涉及少數員工的話，完全不提數字，只是講盡量，我相信為數不會少。

另外CEO強調重組的重點不在減省成本，而是精簡架構和提升執行原有策略的效率。只要架構精簡了，人手減少了，薪酬福利支出自然少了，是不是重點也好，即時的結果就是成本立即減省了。不過能否提升執行原有策略的效率，究竟原有策略是幾時定下的策略呢？是這位CEO上任之後還是上任之前已經定下來的呢？

我知道想當年沒意思，不過的而且確當年做銀行工，尤其是做大銀行如獅子銀行，是很多夢寐以求，被視為金飯碗的工作。今時今日，都只不過是一份工而已。

提提各位打工仔，政府已經宣佈會在2025年5月1日起，取消強積金對沖長期服務金及遣散費方案。新方案將不會容許僱員的強積金（僱主部分）累積供款被僱主對冲支付該僱員遣散費／長期服務金。這個看起來是保障打工仔的方案，結果會不會成為大小機構老員工的催命符？

滙豐新CEO雷厲風行，架構業務員工重組三個月內搞掂，趕在1月1號推行，會不會有此考慮？我只能作揣測，但說完全沒有關係的話，大家信不信？

一葉知秋，香港經濟一潭死水是不爭的事實，以前各行各業百花齊放，有質素的外地旅客來港消費享受，百業興旺。今日移民潮北上消費成風，各行各業都在經歷前所未有的挑戰和營商環境。再加上擴大了輸入不同行業的勞工，即使現在還保得住份工的，都難確保還能保得住多久？今年內已經有不少品牌宣佈撤出香港，恐怕結業潮會湧現。

百業蕭條，百廢待興，如何是好？我知，靠政府，一定得！在特首的英明大有為領導下，眼下香港目前一切都只是「由亂到治」走向「由治及興」的過程！竟然看不到？只有一個可能…… 因為你悲觀！