  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

23/10/2024

日本家品店NITORI進駐樂富｜10月25日正式開業！新張期內消費每滿$100即減$10

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　日本國民家品店NITORI於去年9月登陸香港，在九龍灣MegaBox開設首間店舖，相隔一年，NITORI正式宣佈第二間分店將會於10月25日開業，位置在樂富廣場。

 

　　NITORI樂富廣場店繼續提供價錢親民的日系家品，如梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具及寵物家品等，另外還引入更多「日本製造」的商品，喜歡使用Made in Japan的朋友將會有更多的選擇。

 


NITORI出名性價比高、價錢親民、選擇多，深受喜歡日系家品的香港人歡迎。（圖片來源：NITORI）

 


香港人最喜歡的廚具、餐具及廚房用品。（圖片來源：NITORI）

 


NITORI亦有很多款式的寢具及窗簾供選購。（圖片來源：NITORI）

 


NITORI樂富廣場店有大量「日本製造」的商品。（圖片來源：NITORI）

 


NITORI超人氣的貓咪系列產品，貓奴一定愛不釋手！（圖片來源：NITORI）

 

新張期內 消費每滿$100元即減$10

 

　　由10月25日起至11月11日，NITORI會員於店內消費每滿$100元即減$10；折實滿$200可獲贈限量「香港限定版帆布袋」（每日限量，先到先得）。如果仍未是會員，即日起至12月31日，首次下載APP並註冊成為會員，即可以得到$10迎新無門檻現金券！另外，新店將特設北海道名物展，顧客在店內購物即有機會免費獲得北海道小禮品，有時間不妨去逛逛。

 


除了小型家品，NITORI還會出售很多大型家具，如梳化、餐桌椅、衣櫃等。（圖片來源：NITORI）

 


日式的餐桌椅的選擇都有不少！（圖片來源：NITORI）

 

NITORI樂富廣場店

地址：樂富廣場B區1樓




 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》關於「沉迷成癮」：點預防同戒甩鋪癮？最重要改變一樣嘢！追星都算成癮？► 即睇

我要回應
更多著數速遞文章
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

金磚峰會主辦地喀山給世人的啟示

23/10/2024 18:49

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk