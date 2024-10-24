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24/10/2024

肥胖問題帶來商機！研究指十年後全球肥人增逾50%！3大減肥產品發展潛力驚人！

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　全球肥胖問題愈來愈嚴重，疫情令問題加劇，除因為多咗人食外賣、即食麵等垃圾食物，少外出、少運動、工作忙、壓力大等亦係疫後肥人人數比例增加原因。雖然疫情過後大多人生活得比以前健康，但可惜仍追不上肥胖增長比率。早前研究指出，全球約12%人口有肥胖或超重問題，而十年後更有機會上升到 50%以上，按年增長4.5%。當然肥胖為人類帶來不少負面問題，但同時間亦產出不少商機。

 

減肥相關藥品／營養補充品

 

　　現時每年約有500萬人因肥胖相關而死亡，美國早前調查指，肥胖嘅人平均需額外支付1,800美元醫療費用購買相關藥物。據估計，現時全球肥胖藥物巿場約值100多億美元，2030年將會暴升至770億美元，每十個人就有一個需要服藥。另一龐大巿場為減肥營養補充品，意思指維生素、礦物質、天然萃取物等。該巿場比藥物巿場更為誇張，現巿場價值約280億美元，未來數年以13%複合增長，到2033年有機會高達1,000億美元。雖然相關營養補充品效益不及醫療藥品，但普遍人都傾向以「相對」天然／健康方法減肥，令巿場未來將以幾何式增長。

 

健身相關產品／服務

 

　　對比做運動，大多都巿人首選食藥／補充品減肥，簡單又方便。但疫情過後有所改變，全球運動同健身嘅人日漸增加。其後除健身中心增加外，新式自助健身中心亦慢慢普及。另一方面，近年在家工作令多咗人選擇家居健身，健身用品如啞鈴、瑜珈墊、健身智能產品等相關巿場一同起飛。現時全球減肥相關服務巿場如健身／健美中心、租借健身器材、教練諮詢等約值190億美元，當中近七成更係來身健身用品。研究亦指對比其他健身服務相關行業，預計未來健身用品將會係最賺錢、爆發力最高巿場之一。

 

減肥服飾

 

　　大多人做每件事前都係裝備行先，所以做運動／瑜珈減肥成唔成功，買運動服等裝備都係必要的。不論減肥前肥胖衣著，還是減肥期間、做運動時運動服裝，都係一個好大嘅巿場。再加上近年瑜珈服裝十分流行，更有不少女性以瑜珈服為日常服裝，運動同休閒變得愈來愈模糊，令其需求大增。從數字角度看，專賣女性瑜珈褲見稱嘅Lululemon為例，近年因瑜珈大熱而令去年品牌價值急增30%，於2024年全球運動品牌價值排行第三名，僅次於Nike同Adidas。單靠瑜珈褲就能有如此成績，可見巿場潛力甚高。

 

　　雖然現時全球經濟不景，但減肥行業相對受影響為小。如全球經濟能軟著落、慢慢重拾軌道，行業可能比以上預測更厲害。

 

 

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