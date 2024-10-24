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24/10/2024

溫傑星期四｜探討內地特別國債及平準基金力度｜窩輪牛熊證到期或收回後沒有價值?｜窩輪牛熊證實戰篇

#hot talk 1點鐘 #內地 #到期結算 #恒指窩輪 #窩輪 #牛熊證 #美股認股證 #認股證搜尋 #平準基金 #牛熊證街貨圖 #恒指牛熊證 #引伸波幅 #社科院 #美股牛熊證 #牛熊證搜尋 #美股窩輪 #特別國債 #認股證 #輪證網站首頁 #溫傑 #劉嘉輝
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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝 （金管局及證監會持牌人士）

 

　　社科院建議發行2萬億元人民幣國債，支持落實平準基金，人行早於9月底已表示研究平準基金，料相關措施成事機會有多大？港交所(00388)第三季盈利按年升7%；收入及其他收益創同期新高，按年增6%，今早（24日）股價偏軟，應如何部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=Y0kA4oJ9uNI

 

►把時間軸拉到02:29開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

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喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

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