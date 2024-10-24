  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

24/10/2024

深圳玩樂︱深圳福田巨型扭蛋城登場！1400部扭蛋機／逾80款 每局最平幾錢？「深圳秋葉原」二次元主題商場食買玩＋互動體驗！即睇地址＋交通

#福田 #深圳 #深圳好去處 #動漫 #Shopping #扭扭城NewNewTown #北上食買玩 #二次元 #扭蛋
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow

　　「深圳秋葉原」聽過未？未去過就要留意啦，最近，深圳福田BitCity次元小鎮新開一間超大型扭蛋城，設有約1400部扭蛋機，而且鄰近地鐵站，成為扭蛋迷必到的check list！商場更售賣不少二次元商品及cosplay主題服飾，亦有特色餐廳，好啱動漫fans嚟到一站式食買玩！

 

（圖片來源︰魅力福田@抖音截圖）

（圖片來源：补番大帝@小紅書）

 

　　位於深圳福田BitCity次元小鎮扭扭城New New Town，於9月8日新開幕，號稱是全國扭蛋機面積最大的場地，官方更以「深圳秋葉原」為宣傳！的確，場內扭蛋機多達1400部，大人小朋友見到一排排扭蛋機巷，已經心心眼。扭蛋選擇多不勝數，包括近期熱爆大熱Chiikawa、葬送的芙莉蓮、鬼滅之刃、蠟筆小新、百變小櫻、多啦A夢、排球少年、迷宮飯等動漫卡通的公仔、飾物、鎖匙扣及小擺設。

 

（圖片來源︰Vicky@小紅書）

 

　　香港玩一次扭蛋真係唔平，靚款式要四、五十蚊，亦未必抽心水款式！扭扭城New New Town價格更是非常吸引，每局人民幣¥15-¥35，扭蛋玩多幾次都冇咁肉痛，可用微信港幣銀包或大陸支付寶掃碼付款。

 

（圖片來源︰Vicky@小紅書）

（圖片來源：haPpymoon@小紅書）

（圖片來源：扭扭城NewNewTown@小紅書）

（圖片來源：萧筱喵@小紅書）

 

下一頁： 商場除扭蛋，仲有咩玩？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#福田 #深圳 #深圳好去處 #動漫 #Shopping #扭扭城NewNewTown #北上食買玩 #二次元 #扭蛋
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

金磚峰會主辦地喀山給世人的啟示

23/10/2024 18:49

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk