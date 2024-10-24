深圳玩樂︱深圳福田巨型扭蛋城登場！1400部扭蛋機／逾80款 每局最平幾錢？「深圳秋葉原」二次元主題商場食買玩＋互動體驗！即睇地址＋交通

「深圳秋葉原」聽過未？未去過就要留意啦，最近，深圳福田BitCity次元小鎮新開一間超大型扭蛋城，設有約1400部扭蛋機，而且鄰近地鐵站，成為扭蛋迷必到的check list！商場更售賣不少二次元商品及cosplay主題服飾，亦有特色餐廳，好啱動漫fans嚟到一站式食買玩！

（圖片來源︰魅力福田@抖音截圖）

（圖片來源：补番大帝@小紅書）

位於深圳福田BitCity次元小鎮扭扭城New New Town，於9月8日新開幕，號稱是全國扭蛋機面積最大的場地，官方更以「深圳秋葉原」為宣傳！的確，場內扭蛋機多達1400部，大人小朋友見到一排排扭蛋機巷，已經心心眼。扭蛋選擇多不勝數，包括近期熱爆大熱Chiikawa、葬送的芙莉蓮、鬼滅之刃、蠟筆小新、百變小櫻、多啦A夢、排球少年、迷宮飯等動漫卡通的公仔、飾物、鎖匙扣及小擺設。

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香港玩一次扭蛋真係唔平，靚款式要四、五十蚊，亦未必抽心水款式！扭扭城New New Town價格更是非常吸引，每局人民幣¥15-¥35，扭蛋玩多幾次都冇咁肉痛，可用微信港幣銀包或大陸支付寶掃碼付款。

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