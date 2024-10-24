騙案手法｜牛津大學博士Carousell賣舊書，反被騙徒呃走40萬：「好驚訝，我都估唔到我會中招！」

近年騙徒的手法愈來愈高明，就算很小心，有時都防不勝防。根據警方的資料，很多騙案的受害者都擁有高學歷，當中不乏專業人士，甚至大學教授。TVB最近推出專門探討騙案的全新節目《呃錢》，其中一集的被訪者Red，就是一名於牛津大學的博士，亦不幸被騙徒呃了40萬銀行存款！

使用平台短短一分鐘 即被騙徒「看上」

Dr. Red於訪問中表示自己是第一次使用Carousell，她想出售3本英文書，將資料及照片上載到平台後，一分鐘已經收到買家傳來的訊息，表示有興趣。「她表示需要我的電郵地址，我不虞有詐，就把電郵給對方。」Dr. Red收到騙徒email之後，電郵入面的內容「彷彿是Carousell本身這個機構告訴我可以收款」，於是她便按鍵進入連結，然後就看到頁面有她所屬的銀行之「嘜頭」（訪問中她稱之為「嘜頭」，估計是銀行logo），她便「撳入去」。

牛津大學Dr. Red接受TVB新節目《呃錢》的訪問，分享自己因為在Carousell賣二手書而被騙的經過。（圖片來源：TVB YouTube截圖）

Dr. Red本來想在Carousell以$150賣出這3本英文書。（圖片來源：TVB YouTube截圖）

她將3本英文書的資料及照片上載到平台後，一分鐘已經收到買家傳來的訊息！（圖片來源：TVB YouTube截圖）

她收到「疑似」Carousell傳來的email叫她收款。（圖片來源：TVB YouTube截圖）

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