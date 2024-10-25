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25/10/2024

2024韓國紅葉 今周起全盛觀賞期 即睇全國追楓預想圖

#Travel News #打卡熱點
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Text: Fran

　　這幾天才開始感受到秋涼的氣息，韓國卻已於上月踏入秋冬，並迎來了全城期待的浪漫紅葉季節。而今個星期開始至11月初，正是全韓國楓葉的最佳觀賞期，有意做「追楓」者，即來緊貼今年的韓楓走勢！

 

平均氣溫高 推遲5天現楓葉

 

　　今年韓國9月及10月的平均氣溫都比往年高，韓國人均有感今年秋天有點遲到來。根據韓國氣象廳預測，由於氣溫上升，今年韓國秋季的樹葉普遍比往年延遲約5天出現，除了楓葉，還包括橡樹類和銀杏樹類。當中尤其是新葛樹的楓葉高峰期將會比最近兩年的平均時間遲來5天左右。

 


全韓國楓樹已於上月開始盛開，月底開始至11月上旬將進入全盛滿開時期。
（圖片來源：韓國觀光公社）

 

　　10月下旬到韓國旅遊，或多或少也能在街上或公園遇上盛放中的楓葉，到首爾旅行的話，在市區的景福宮、石村湖、首爾林等旅遊景點也不難找到楓樹的影蹤。但要欣賞壯闊的楓林景致，還可走進山林，親身體驗被楓樹包圍的震撼感覺。韓國山林廳上月發布的《2024山林楓葉預測地圖》，便詳細展示了韓國境內的楓樹、橡樹和銀杏樹的盛開預測時間。

 


石村湖是知名的首爾市內賞楓名所之一。
（圖片來源：韓國觀光公社）

 

　　而「首場楓葉」（即山中約20%楓葉已轉為紅色）早於9月29日出現在最北面的雪嶽山，其他地區的山林楓葉也隨之盛開，例如中部地區的俗離山（10月17日）、雞龍山（10月16日），南部如智異山（10月14日）、伽倻山（10月16日）和濟州島的漢拏山（10月14日）。

 


漢拏山位於韓國南部的濟州島，今個月中開始，各種秋色的楓葉也陸續開滿山。
（圖片來源：韓國觀光公社）

 

10月底達觀賞高峰期

 

　　隨著氣溫下降，上周開始（10月17至20日）在江原的雪嶽山和五台山紅葉已開始出現滿開的盛況。如欲觀賞楓葉最「滿堂紅」的壯麗景色，更要把握由今周（10月28日）開始至11月上旬的最佳時機，全韓國其他地區的楓葉將達至滿開的頂峰，北漢山、月岳山、俗離山、八公山、雞龍山、伽倻山、漢拏山、無等山、內藏山等皆進入楓葉的全盛時間，位於韓國本島最南端的頭輪山更於11月11日才踏入楓葉最佳觀賞期，屆時山林內80%的楓樹將染成不同程度的紅色。

 


位於韓國北部的五台山，楓葉於10月初已進入轉紅階段。
（圖片來源：韓國觀光公社）


韓國西南部的內藏山，四季皆有不同景色，是馳名的遠足勝地，也是秋季賞楓的必遊景點。
（圖片來源：韓國觀光公社）


內藏山羽化亭
（圖片來源：韓國觀光公社）

 

　　韓國已開始踏入秋冬季節，10月、11月氣溫漸降但乾爽舒適，適合登山、野餐，在楓林中拍攝打卡更適合不過。

 

 

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