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25/10/2024

【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗戰

#寧德時代 #比亞迪 #增混電池 #續航 #超充 #電動車 #固態電池 #能量密度
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　　寧王一出，誰與爭鋒？繼「麒麟」主打超長續航、「神行」主打超快充電之後，電池巨擘寧德時代（深：300750）周四（24日）再推「驍遙」，號稱全球首款兼顧續航和超充的增混電池。此舉既是爭搶需求強勁的增混車細分市場，亦是就納電池技術跟對手比亞迪（01211）比試實力。不過，若論未來三五年最大的決勝之戰，還在被稱為電池技術「聖杯」的固態電池研發和量產，更牽動中美日暗戰。

 

「驍遙」含鈉，概念股爆發

 

　　「青睞電動車，又擔心半路沒電」，正推動搭載電池和燃油增程功能的混動車，風頭日盛。中汽協數據顯示，首9月混動車銷量勁增84.2%，遠超純電車的11.6%。照此趨勢，混動與純電平分新能源車市場大餅（目前約為40% VS 60%）或指日可待，抓住此市場機遇，正正是寧德時代推出增混專用電池的原因。

 

【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗戰

寧德時代推出號稱全球首款兼顧續航和超充的增混電池「驍遙」。


　　就在近日，搭載麒麟電池的問界車隊，從重慶出發行駛15000公里抵達巴黎車展。相比「麒麟」主打續航突破1000公里，「神行」主打「充電十分鐘，神行八百里」，「驍遙」志在解決混動電池過往續行短、充電慢的短板。

 

　　鑑於北方地區嚴寒天氣下常常導致電動車充電/放電失常，「驍遙」推出鋰鈉混裝的解決方案（納電池普遍被視作更耐低溫），為繼1月比亞迪投資百億的鈉離子電池廠在江蘇徐州開工後，再為鈉電池概念添一把火。概念股億緯鋰能（深：300014）、容百科技（滬：688005）、天赐材料（深：002709）等早市齊大漲。

 

固態電池突破能量密度極限

 

　　儘管現時主打「續航1000公司」的電動車並不鮮見，但理論上而言，液態鋰電池的能量密度幾已達極限（約350Wh/kg）。人類想突破續航和安全的標準，開發下一代無人機、可穿戴設備等，勢需轉戰新領域－－被稱作電池技術「聖杯」的固態電池。

 

【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗戰

太藍新能源4月宣布研發世界首塊車規級全固态锂電池轟動一時。

 


　　顧名思義，固態電池即是以固體電解質取代液體電解質，能量密度更大、充電更快、續航更長、重量更輕、安全性能更高。早在4月，位於重慶的太藍新能源宣布研發出全球首塊車規級全固态锂電池，能量密度可達720Wh/kg；不過，按寧德時代董事長曾毓群的說法，公司就全固態電池研發的成熟度目前僅處於4的水平（最高為9），預計2027年才有望實現小批量生產。

 

美智庫：防中國主導下一章

 

　　對一眾老牌車企而言，固態電池同被視作重新翻身的機會。其中，豐田實現量產的目標為2027年至2028年；日產計劃在2029年初推出；本田則為2020年代後半期。而德國大眾（VW）則與美國新創公司QuantumScape簽訂協議合作開發固態電池。

 

【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗戰

中國在有關電池的公開研究論文中，被引用次數遙遙領先。


　　美國智庫卡內基國際和平基金會本周最新報告就指，下一代電池是全球電池產業爭奪市場份額的關鍵戰場，而中國已經意識到，不主導下一輪電池創新將導致損失慘重，並積極資助相關研發－－在最被廣泛引用的關於電池技術的論文中，有68%來自中國，僅10%來自美國。報告建議華府，為下一代電池研發提供堅實資助，並就早期開發保護本國市場，「做不到這些，中國將像目前一樣主導全球電池產業的下一章」。

 

　　無獨有偶，時值中歐就電動車新關稅生效的死線（11月4日）繼續談判，北京近日據報要求車企暫緩在當地積極尋找生產基地和簽署新協議，並保持低調。然而，有關未來固態電池的競爭注定無法低調，下一回合競爭勢更激烈。

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