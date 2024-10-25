英超球隊強勢，威盡歐聯；利物浦狀態佳，槍手失分

歐聯在新制下，已經過三輪賽事，令人意想不到的，竟是阿士東維拉排在榜首。讓人更驚喜的，竟是排在三甲的球隊都是來自競爭最激烈的英超。

今屆的歐聯採用新分組安排，變數更大，所以如果面對次一級對手不能取勝，基本上就很大機會跌入附加賽。

維拉和利物浦是今屆歐聯僅有兩支3戰全勝球隊，而曼城及阿仙奴亦有2勝1和成績，4支英超球隊合共12場比賽，一共取得10勝2和，而且只有利物浦失過1球予AC米蘭，證明英超球隊確實超班。

阿士東維拉為何有本事在芸芸強隊中突圍而出，原因有二，其一是維拉實力本來就不弱，尤其在艾瑪利執教之後，更有紀律性和戰術，所以被分在第四級別，基本上同級別的對手根本不在一個級數，要取勝難度不大。

其次是維拉的實力理應屬於第二級別尾、第三級別頭，即時面對第二級別，甚至第三級別的球隊，都毫不處於下風。而爆冷贏拜仁的一場，就顯示了球隊的實力，並不下於一眾強隊。

今屆歐聯三輪過後，曼城在預期得球和預期失球的排行榜都排在第一，預期入球超過10個，而預期失球只有大約1個。

撇除維拉的驚喜表現，排在第二和第三的分別是利物浦和曼城，都是非常合理。

利物浦今屆的確踢得出色，聯賽只逢一敗，失球更只有3個，場均失球不足0.4個；在歐聯與維拉一樣三戰全勝，只失過1球，表現出色。

曼城則維持一貫穩定發揮，兩勝一和，只是面對國米失分，並非壞事。

我們經常都有疑問，英超比賽已經激烈，而且更比其他聯賽多一個盃賽競逐，為何英超球隊還能在歐洲賽表現出色？

正正是因為競爭激烈，所以才不斷提高水平，尤其前列球隊每年都會增兵，或者逐步改善踢法和戰術，都令球隊水平不斷提升。

新制下的歐聯，第一級別的球隊競爭固然大，但有不少實力不俗的球隊，其實成為漏網之魚，例如祖雲達斯、馬體會和阿仙奴被編入第二組別，實力其實超班、甚至維拉都竟然不在第三組別，面對同級對手，幾乎可以說是手到拿來。

今屆新規則，淘汰賽可能出現兩個極端，不是強強對話，就是強弱懸殊，會否殺出黑馬，還要多看幾場。

今屆歐聯爆冷頻頻，不知道是賽制問題，還是球隊的問題，例如拜仁竟然敗給維拉，皇馬和馬體會竟然都輸給里爾，估計去到淘汰賽階段，會有更多爆冷出現。

本週焦點

阿仙奴主場迎戰利物浦，主隊傷兵多，加上有中堅沙列巴停賽，實力上打了折扣，搶分有難度。

沙列巴面對般尼茅夫因為拉人被罰紅牌，但相同情況、相同處境，車路士的中堅艾達拉比奧約卻只是被罰黃牌。同樣動作、不同判罰，再度惹來標準不一的詬病。英超執法一直被人質疑，賽事實在應該檢討一下。

平心而論，利物浦狀態和士氣都更出色，尤其今季改踢4231之後，中場控制更出色，後場組織更迅速，反擊也更凌厲，面對後防不集中的球隊，幾乎是壓住來踢。

而今場的阿仙奴正是後防有危機，不但沙列巴不能上陣、卡拉費奧利都上陣成疑，加上之前富安健洋和添巴有傷，而中場的沙卡未傷愈，整體實力只有full team的7成。

除非利物浦自己犯錯，否則贏面應該超過55%，阿仙奴如果要搶分，改踢3防中，加強中場攔截，恐怕還要多一點運氣了。