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27/10/2024

高息定存 | 一周高息合集，大新加3個月至4厘，銀債退款優惠3.8厘定存

#高息 #收息 #高息定存 #大新銀行 #工銀亞洲 #華僑銀行 #渣打
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　　近日多間本地銀行上調港元定存利率，以搶佔更多資金，大新銀行上調3個月港元定存年息至高達4厘，存額由10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

高息定存 | 一周高息合集，大新加3個月至4厘，銀債退款優惠3.8厘定存

（資料圖片）

 

　　現時3個月港元定存最高息為工銀亞洲，其3個月港元定存高達6厘，但存額僅為1000元至10萬元，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，優惠期至10月31日。

 

　　華僑銀行亦推「快閃優惠定期」，3個月定存息高達3.88厘，起存額要200萬元，適用於新舊客戶以新資金透過分行辦理。

 

渣打推銀債退款優惠，一年期定存有3.8厘

 

　　多家銀行推「銀債退款」定期優惠，當中渣打一年期定存有3.8厘，適用於特選客戶透過分行辦理，優惠期到11月16日，額滿即止。另外，建行亞洲表示，客戶透過分行以銀色債券退款或全新資金，開立3個月港元定期存款，本金達10萬港元至100萬港元，可享額外年利率0.1厘。

 

銀色債券 | 銀債退款優惠出爐，一文看清銀行定存及活期利率優惠

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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