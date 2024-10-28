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28/10/2024

聖誕2024︱香港迪士尼A Disney Christmas 11月15日開鑼！《魔雪奇緣》園區首次飄雪 點買門票最著數？過萬元《Frozen》主題套房包啲咩？即睇各大日子票價

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Text: Eunice Chow

　　今年香港迪士尼樂園度假區「 A Disney Christmas」由11月15日至2025年1月1日舉行，《魔雪奇緣》主題園區第一個飄雪聖誕最令人期待，一定好有節日氣氛，猶如置身電影情節之中！往年的「迪士尼聖誕音樂Live ！」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」今年同樣有，今年新推的「快樂組團」門票優惠（香港居民專享）係咪真係著數？即睇內文，好好計劃迪士尼樂園聖誕行程！

 

　　魔雪奇緣世界迎來首個飄雪聖誕，阿德爾皇室及居民都紛紛在阿德爾小鎮不同角落裝上聖誕佈置，準備迎接飄雪，並於阿德爾森林準備好與賓客投入充滿節日氛圍的歡樂慶典。

 

（圖片來源︰香港迪士尼樂園度假區）

 

點買門票最著數？

 

　　新聞不時報導香港迪士尼樂園門票又加價，今年打算聖誕入迪士尼樂園的朋友，應該點買門票先至抵？ 簡單講，愈多人同行愈抵，即日起至2024年12月18日購買「快樂組團」門票優惠（香港居民專享），3人同行可享1日門票低至8折優惠，4人同行可享1日門票低至76折優惠。三人同行套票價錢$1,349起（第1級別），即每張$449起；四人同行套票價錢$1,651起（第1級別），即每張$412起。

 

（圖片來源︰香港迪士尼樂園度假區網頁）

 

　　優惠重點在於即日起至12月18日期間入園，如果之後日子入園，優惠不適用。

 

（圖片來源︰香港迪士尼樂園度假區網頁）

 

　　「快樂組團」門票優惠（香港居民專享）組合有彈性，無論是一家三口、四人家庭或是好友相伴入園，都有標準票入小童票的不同組合選擇。留意，套票可選擇1日標準門票 或1日小童門票 （3至11歲）。同一套票中所購買的優惠門票必須包括至少一張標準門票，並必須同時進入樂園。

 

　　至於聖誕的熱門高峰日子的票價，12月24日、12月25日及2025年1月1日等的門票價格，官方網頁尚未公佈最新價格。

 

預訂門票詳情

 

下一頁：更多香港迪士尼樂園聖誕玩樂

 

 

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