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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

28/10/2024

中年，那會有好聲音？要準備好，隨時展開第二段人生

#數碼營銷 #創科 #數碼轉型 #智慧生活
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

　　中層、中年與中產，具有相當的重合度。

 

　　一般來說，一位35歲左右的職場中年，處於公司中層，已婚，有小孩，貸款樓，有車代步。看起來過得很體面了，他們日常自認為是中產階級。可一旦遇到行業危機，最先窮的就是這些中年人。

 

 

　　香港早早進入超高齡化社會，根據統計處數字，預計本港2024年65歲或以上的人口超過21%，步入「超高齡社會」，到2034年更增至29%，更料本港於2050年將成為全球人口老化程度最高的城市，即每2.5名港人就有一名長者。

 

　　古云「老有所終」，但高齡化社會來臨，這個觀念應轉變為「中有所用」，因為當經濟寒潮襲來的時候，這些中年人是最扛不住凍的。

 

　　對於很多目前在互聯網、金融、房地產行業的高薪職業人而言，必須要居安思危。

 

 

　　職場中年和富人相比，沒有充足的資金面對風險。和窮人相比，接受不了太低的生活水平和高強度的勞動。

 

　　即使他們擁有房產，那也只是財富的紙牌屋，因為房產估值再高，也很難能變現，但每個月房貸又必須償還。

 

　　不少中產每月支撐著三五萬的P Loan房貸。每月工資入帳，第一件事便是留扣房貸，然後才敢安排其他的消費。

 

　　有些中年人一輩子都在過拼命登頂中產的生活。看似富足安定，實則危機四伏。財富可能抗不過一次金融危機，大部分人想的，是怎麼賺更多的錢。可財務自由對他們而言是一樁永遠破解不了的金田一奇案。

 

 

　　中年，中產，又遭遇裁員，那就意味著你幾乎丟失了生存權。

 

　　中年人這種動物，惰性很強，天主教說，人有七宗罪，傲慢、妒忌、暴怒、懶惰、貪婪、饕餮，淫慾。中年人通通有齊。

 

　　行業差異愈來愈大，高薪形態過於集中；除了互聯網和IT的行業，其他都一般；AI世界根本沒有穩定的工作，像那些被豢養的動物一樣，是沒有自由的，大家短兵相接，成敗立見，刀光劍影，肉帛相見，血肉橫飛。

 

　　工作不鹹不淡，辭職不敢，轉型怕晚；前浪尚在興風弄潮，後浪已然接踵而至；即使行業穩定、個人勤奮、升職有道，在樓價面前也會瞬間失去鬥志，這不是矯情，是現實。

 

 

　　之前矽谷程式員基本上是全美最穩定、舒適的工種之一，這些FAANG巨頭之前開出的薪酬也極為慷慨。

 

　　剛畢業的應屆生，如果能進入Meta, Apple, Google等大廠，基礎工資、獎金和股票，拿下15 - 20萬美元以上的年薪並非難事，這意味著剛進入職場就能突破百萬年薪。

 

 

　　當然，工資很讓人羡慕。於是乎，貸款買樓、買車、消費也就成了多數白領的選擇。

 

　　如今他們的境遇極速反轉，這些高工資的中年人就是負資產。

 

　　不砍掉一些人不足以轉型換戰略。更何況公司創業成功後，兄弟們也老了，35歲廢中學習進取心在衰退；家庭上的孩子教育、家庭事務也愈來愈繁重，難以堅持。

 

　　很多時候，職場、行業興衰和大自然的現象總是可以聯繫起來，潮水來得快，退得也快。平常吃吃喝喝，一年旅行4次，聽個音樂會甚麼的，可一旦遭遇變故，就是瞬間赤貧，整個家庭就廢了。

 

　　經濟波動，最受傷的總是這些中年？這就是資本的無情。

 

　　讀書到了最後，是為了讓我們能更寬容地去理解這個世界有多複雜。這一代中年人要做的，是馬不停蹄地準備好，隨時展開第二段人生。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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