熊貓熱潮︱安安、可可完成檢疫隔離探索新居 最快12月初首次公眾見面？安安、可可邊個重啲？教你睇黑眼圈分辨兩隻大熊貓！即睇超得意多圖靚相！

又有兩隻可愛大熊貓安安和可可最新消息啦！抵港一個月的安安和可可已完成30天檢疫隔離，已遷居新棲息地，最新發佈靚相牠們萌爆又天然呆，超級得意！安安和可可需再過多最少30天的適應期，才會準備好與公眾見面，見兩隻大熊貓前，大家真係要做足準備學會分辨安安和可可，即教你兩大點分辨小貼士！

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大熊貓安安和可可抵園一周更新！識聽廣東話？兩文三語指令冇問題？一天食幾餐？不只食四川竹子！料12月可與公眾見面 即睇大熊貓命名／繪畫比賽報名方法



大熊貓安安、可可抵港 預計最快12月與公眾海洋公園見面！全港徵名比賽+專頁追蹤最新消息

抵港一個月的安安和可可已完成30天檢疫隔離，經詳細體檢後確定身體健康狀況良好，符合漁農自然護理署標準。牠們對新的棲息地感到相當好奇，不時探索四周。據知，安安和可可需再過多最少30天的適應期，才會準備好與公眾見面，確實日子及詳情留意香港海洋公園最新公佈！

從相片可見兩隻大熊貓適應環境進度良好，在新居探索為牠們特別設計的新設施。安安性格隨性又放鬆，對新事物充滿好奇心，喜歡探索四周和與護理員作伴。可可進食時較斯文，喜愛私人空間，性格既像小公主又似小辣椒。大家見兩隻大熊貓前大家不妨先學會分辨牠們，即教你兩大貼士！

睇身型分辨兩隻大熊貓！

安安手腳長長，是攀爬能手，牠的體型較大，比可可重30公斤。可可嬌小可愛，擁有圓滾滾的身型及短小手腳。

安安（上圖）、可可（下圖）（圖片來源︰香港海洋公園）





安安（上圖）、可可（下圖）（圖片來源︰香港海洋公園）

更多安安可愛靚相

（圖片來源︰香港海洋公園）

懶洋洋的安安在超可愛！（圖片來源︰香港海洋公園）

（圖片來源︰香港海洋公園）

安安在棲息地漫步，熟習新居每個角落。（圖片來源︰香港海洋公園）

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