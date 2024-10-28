以AI搜尋挑戰Google！Perplexity擬推競價「贊助問題」服務，強攻網上搜尋廣告市場！新聞集團起訴侵權搶流量難共存？

OpenAI剛在10月初獲得新一輪66億美元的融資，讓估值跳升至1,570億美元，風頭一時無兩。近日，另一AI初創Perplexity亦開始進行籌資談判，似乎有意搭上OpenAI融資的順風車。該公司主打產品是一種結合搜尋引擎與聊天機械人的AI工具，被視為Google的有力挑戰者；同時，Perplexity已宣布於2024年底推出新型搜尋廣告服務，劍指Google的意味甚濃。究竟它能否藉此攻入由Google長期獨霸的搜尋廣告市場？

Read More

不用點擊連結爬文！AI搜尋引擎Perplexity直接給你答案！Google Search霸主地位岌岌可危？

微軟100億重押OpenAI！Bing整合ChatGPT強化搜尋能力，劍指Google龍頭位置！

每日最高搜尋量達1500萬

生成式AI龍頭OpenAI完成66億美元（約514.8億港元）融資的數週後，有消息傳出Perplexity正尋求過去一年內的第四輪融資，目標金額是5億美元（約39億港元）；如能達成的話，公司估值有望翻倍至80億美元（約624億港元）。此舉被外界解讀為Perplexity試圖搭上OpenAI高額融資的順風車，讓該公司頓成市場焦點

Perplexity的AI搜尋引擎不僅提供類似Google的搜尋功能，還整合了AI聊天機械人技術，成為一種新型的資訊搜尋工具。用戶輸入提問後，它會以類似ChatGPT的方式直接回答用戶問題，再附以資料來源佐證，並會建議後續問題，引導用戶發掘更多相關資訊；另設有月費為20美元（約156港元）的「Perplexity Pro」版本，備有多款大型語言模型可供選擇，包括：GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet、Sonar Large等，以應付不同的查詢需求。

現時Perplexity每日最高查詢量約為1,500萬次，單是9月已處理3.4億次搜尋，預估2024年3月至2025年3月的年化收入（Annualized Revenue），可望從1,000萬美元（約7,800萬港元）倍增至5,000萬美元（約3.9億港元）。當然，這搜尋規模與Google相比仍是小巫見大巫：Google每年處理的搜尋量高達2兆次左右，月均搜尋量逾1,600億次。

Perplexity計劃將其主體業務從訂閱模式，轉向類似Google的廣告模式。（圖片來源：Perplexity官網）

推企業版與搜尋廣告拓財源

如要順利完成集資，Perplexity必需向投資者展現公司「錢途」一片光明。最近該公司新推月費為40美元（約312港元）的企業版本「Enterprise Pro」，將互聯網與公司內部數據庫的搜尋功能整合在同一平台上，容許用戶同時搜索公司內部文件、會議記錄、以至網上相關內容，滿足企業用戶對搜尋內部資料的需求，例如金融服務機構可以透過Perplexity展開更全面的盡職調查。

為擴闊收入來源，Perplexity更計劃於2024年第四季推出廣告服務。品牌商可透過競價方式取得一條有關其產品的「贊助問題」，並包含一個獲客戶事先批准的AI生成答案；這條廣告問題將會出現在答案下方的相關問題內。除贊助問題外，廣告形式可能還會包含影片廣告，Perplexity強調其平台可以觸及高學歷、高收入的專業人士。

Nike、萬豪成首批廣告客戶

Perplexity廣告會按照CPM標準收費，每1,000次展示需收取50美元或以上的廣告費，而Google廣告每1,000次展示收費約1,100美元，可見其定價確是甚具競爭力。Perplexity商務總監德米特里·謝維連科（Dmitry Shevelenko）透露，Nike、萬豪酒店（Marriott Hotel）將會成為Perplexity的首批廣告客戶。該公司共同創辦人暨執行長阿拉文德·斯里尼瓦斯（Aravind Srinivas）表示，希望廣告系統可以成為日後公司的主要收入來源。

然而，這種創新的廣告模式是否能成為穩定的收益來源，尚未得到全面驗證。由於AI搜尋生成回應的方式仍在探索階段，許多消費者仍習慣於點擊傳統搜尋結果中的廣告。與Google的點擊式廣告相比，Perplexity的廣告展示頻次收益尚難達到相同的效果。要使其新型廣告系統成功，Perplexity還須大幅提高搜尋引擎的使用量，但這對於一家小規模的初創而言，卻是極具挑戰的。

Enterprise Pro用戶只要在「Choose sources」一併揀選「Web」和「Org Files」，就可以一次過搜尋公司內部文件和互聯網上的相關內容。（圖片來源：翻攝Perplexity官方影片）

華爾街日報、紐約郵報侵權

此外，Perplexity仰賴外部內容來訓練和生成答案，這也讓版權爭議成為其一大發展障礙。同屬美國新聞集團（News Corp）旗下的《華爾街日報》和《紐約郵報》，已於2024年10月向紐約聯邦法院提起訴訟，指控Perplexity未經授權下使用其文章來生成搜尋答案，並且從這兩個新聞網站搶走潛在流量。

訴狀指出，此舉已構成大規模「搭便車行為」，嚴重損害兩家媒體利益，故此要求法院向Perplexity頒布禁制令，並對每次侵權索償最多15萬美元（約117萬港元），更要銷毀所有涵蓋版權內容的數據庫。這種法律風險不但增加了營運成本，也會讓投資者對該公司保持觀望態度。Perplexity執行長斯里尼瓦斯回應指，希望跟有關出版商建立合作關係，議定收益分享機制，以解決雙方分歧。

在Perplexity的嶄新廣告模式下，廣告商可以獲得一個「贊助問題」，擺放在「Related」（相關問題）之內；用戶點擊該問題後，AI便會生成經廣告商批准的答案。（圖片來源：翻攝Perplexity官網）

制定授權協議解決雙方分歧

事實上，OpenAI已於2024年5月與新聞集團達成內容授權協議：容許OpenAI利用新聞集團旗下刊物的新聞內容，生成答案回覆用戶提問，並用作訓練其大型語言模型。這項協議為期5年，新聞集團將獲得現金收入，以及可以使用OpenAI技術作為補償，估計協議價值逾2.5億美元（約19.5億港元）。由此可見，AI公司與新聞媒體並非不能共存。

儘管Perplexity以生成式AI為基礎的搜尋模式具備創新性，並在廣告形式上尋求突破，但要在短期內威脅Google的搜尋龍頭地位，依然是困難重重。Google的生態系統、品牌信任與多年技術積累，使其依然處於領先位置。Perplexity作為挑戰者，仍需在用戶體驗和廣告系統上持續創新。隨著市場需求的變化，未來的搜尋市場或許會朝向多元化發展，Google與AI搜尋引擎之間的競爭亦將為消費者帶來更多選擇和創新體驗。