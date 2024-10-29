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29/10/2024

台高山資源豐沛，登山深度遊學問多

#台灣 #雪山攀登 #台灣熱話 #雪山 #登山 #山屋 #玉山 #露營 #頭燈 #深度遊
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　上周我完成雪山西稜縱走，而在雪山攀登起點的七卡山莊，遇到一大團商業隊，裡面包括十名左右的香港人。最近幾次登山，途中都遇到不少香港人，顯然港人來台已經跨入尋求更深度旅遊的階段，而台灣豐沛的高山資源，就是選項之一。

 

　　第二天所有人都起個大早，我們五個朋友凌晨三點多出發，商業隊因為不需炊煮（由高山協作煮食和煮水）所以更早一些。但是我們起登不久就聽到前面的其他台灣山友，在大聲呼喊商業隊的領隊，告知他們後面有人嚴重落隊，叫領隊不可以再往前走了。

 

　　落隊的香港女士，還不樂意受到關注，聲稱自己會負責，不用擔心。但熱心台灣山友堅持不放她落單，還強調根據台灣習慣，看到體力不繼而落後成非自願獨攀的登山者，絕不可以置之不理。

 

　　幸好最後全隊停下腳步，領隊也折返處理。要知道高山除了有高反的問題之外，會落單就表示體力或身體不足以應付，跟爬低海拔郊山是完全不同的難度，不可掉以輕心。

 

　　雪山有多條路線，最簡單的就是經過雪山東峰上雪山主峰，而這也是一般商業隊的路線。而我們則岔往台灣最高的高山湖泊翠池，爬雪山的西稜。登山是一門大學問，無論是裝備採購、體能訓練、地圖研判、求生常識......都需要學習。

 

　　台灣最適合新手嘗試的高山，首推第一高峰玉山主峰和第二高峰雪山主峰，因為已經成為相對的大眾路線，路徑清晰，維護良好，而且攀登者眾多，求救容易。不像我們轉往西稜後，一整天往往只遇到寥寥數人，真的是荒山野嶺。

 

　　玉山是東北亞第一高峰，近年成為台灣初登百岳山友首選，亦係不少港人登山旅遊目標，導致山上要抽籤的唯一住宿點排雲山莊，在熱門時段中籤率僅4％。所幸當局亦對外國和港澳登山客大開方便之門，從週日到週四將116個床位中的24個優先給外地遊客，大幅提高港人的中籤機會。

 

在3千公尺以上高山露營看到不一樣的風景。

 

　　香港沒有高山，所以把登山運動稱為「行山」，和台灣的「爬山」絕對是兩回事。對沒登過高山的人，無論到海拔3952公尺的玉山主峰，抑或3886公尺的雪山主峰，都相對容易出現高山症，甚至很多人只到3402公尺高的排雲山莊就已經發作，必須回頭，更可能因此拖累全隊取消行程下山。以防萬一，建議初次登高山都吃防高山症藥物，台灣所有藥局都有出售，費用不到新台幣100元。

 

上下兩道的高山彩虹在平地很難看得到。

 

　　雖然樂見港人到台灣登高山，欣賞美景，但根據我多次遇到港人登山客的經驗還是想提醒：必須注意山屋禮儀。要知道大部份住山屋的登山客，爬的路線都比港人難，因此傍晚6點就入睡，凌晨一兩點起床出發都是常事。港人往往覺得才晚上七八點鐘，時間還很早，忘記壓低嗓門，就會引發其他山友不滿。而且有水準的台灣山友出入山屋，都會禮貌性將頭燈改為紅光，不會讓躺著休息的人被刺眼白光照到，但我未遇過港人登山客在山屋開紅燈，還是不知頭燈有白光和紅光切換的功能？

 

　　我第一座爬的高山就是玉山，當時領隊叮嚀一定要背負至少5、6公斤在附近的山區練習。因為在高山上氧氣較平地稀薄，除了走路容易氣喘，還會有力量用不上的感覺，因此在平地練習負重非常重要。要享受高山之美，還是需要練習和妥善準備，否則上山受罪，累到根本沒力氣賞景，更可能招致危險，不可不慎。

 

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